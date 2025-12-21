PLC-programmerare
2025-12-21
Vill du bli en del av SGAM? Vi växer och söker nu PLC-programmerare till vårt kontor i Nykvarn. Ansök här!
Som PLC-programmerare kommer du att programmera anläggningar utifrån funktionsbeskrivningar för att säkerställa färdiga och driftsatta system. Du kommer också att vara delaktig i utformning och kravställning.
På SGAM arbetar du tillsammans med ett sammansvetsat och engagerat team. Här får du möjlighet att jobba nära företagets två ägare samt påverka och utveckla din egen roll.
För att lyckas i denna roll har du med dig:
Minst tre års erfarenhet av PLC-programmering
Relevant erfarenhet inom fastighetsbranschen eller process/industri
Kunskaper inom SAIA PG5, ABB 800M, Siemens S7 eller liknande system och arbetsuppgifter
En lösningsorienterad sida
Goda kunskaper i svenska. Både i tal och skrift
Av SGAM får du:
Stor frihet med nära stöd från erfarna medarbetare.
Arbeta med varierande arbetsuppgifter och uppdrag hos stora, stabila kunder i hela landet.
Arbeta i framkant med teknikutveckling och hållbara lösningar
Stärka dina kompetenser inom PLC- och styrprogrammering utifrån dina intressen.
SG Application & Management AB erbjuder bred kompetens inom digitalisering av kommersiella fastigheter, mätvärdesinsamling samt traditionella styr- och övervakningssystem. Vi hjälper våra kunder i varje steg från projektering, installation och drifttagning till förvaltning av system.
Låter detta som rätt möjlighet för dig? Vi ser gärna att du skickar din ansökan tillsammans med CV! I denna rekrytering samarbetar SGAM med rekryteringsföretaget Jobway. Eventuella frågor besvaras av rekryterare Celina Sundberg, celina.sundberg@jobway.se
Vi tillämpar löpande urval och tjänsten kan därmed tillsättas innan sista ansökningsdag. Din ansökan behandlas konfidentiellt.
Sista dag att ansöka är 2026-01-19
