Plattsättare till Kiruna med omgående start
Anläggare/plattsättare - KirunaPubliceringsdatum2025-09-06Om tjänsten
Nkraft växer och vi söker nu fler duktiga anläggare/plattsättare till ett spännande projekt i Kiruna. Vi letar efter dig som vill arbeta i ett engagerat team och som har erfarenhet av markarbete, plattsättning eller liknande.
Som anläggare/plattsättare hos oss kommer du att arbeta med:
Plattsättning och stensättning
Mark- och grundarbeten
Förberedelser inför VA- och ledningsarbeten
Övriga arbetsuppgifter inom mark- och anläggning beroende på projektets behov
Om dig
Vi söker dig som har:
Erfarenhet av anläggningsarbete eller plattsättning (meriterande med utbildning inom bygg/anläggning)
God fysik och vana av praktiskt arbete utomhus
Förmåga att arbeta både självständigt och i lag
B-körkort är ett krav
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper. Som person är du ansvarstagande, noggrann och har en positiv inställning till arbetet.
Vi erbjuder
Hos Nkraft får du arbeta i en trygg anställning med kollektivavtal och goda villkor. Vi satsar på våra medarbetare och erbjuder:
Konkurrenskraftig lön
Tjänstepension
Trygg anställning
Trevliga kollegor
Skiftgång måndag-torsdag,
Anställningsform: Tillsvidare med inledande provanställning
Arbetstid: Heltid, måndag-torsdag
Tillträde: Omgående - urval sker löpandeSå ansöker du
Är du intresserad? Kontakta oss gärna direkt - vi tillsätter tjänsten löpande.
Kontakt: Carl-David Almqvist
E-postadress: carl-david@nkraft.se
Telefon: 073-059 46 12
