Plattsättare Stockholm (2 jobb)

EMJ Installation & Bemanning AB / Murarjobb / Stockholm
2025-11-13


Visa alla murarjobb i Stockholm, Solna, Lidingö, Sundbyberg, Danderyd eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos EMJ Installation & Bemanning AB i Stockholm, Norrtälje, Uppsala, Norrköping, Gävle eller i hela Sverige

EMJ Installation & Bemanning AB söker flera Plattsättare. Som plattsättare på EMJ kommer arbetsuppgifterna att variera.

Publiceringsdatum
2025-11-13

Om tjänsten
Vi söker dig som är självgående, ansvarstagande och lojal. Du behöver ha arbetat som plattsättare tidigare (du ska kunna göra ett badrum helt själv) och ha tempo i kroppen.

Kvalifikationer
Minst 2-4 års erfarenhet som plattsättare, gärna mer
Förmåga att arbeta självständigt och effektivt
Ett positivt och ansvarsfullt arbetssätt
Goda kunskaper i svenska

Meriterande
Yrkesbevis, plattsättare
Våtrumsbehörighet/BKR, GBR


Kvalifikationer
Engelska

Meriterande
Svenska

Som person är du motiverad, driven, ansvarstagande och noggrann i ditt arbete. Som plattsättare ska du kunna utföra olika typer av plattsättningar, både ensam och i lag med andra. Då arbetet ständigt förändras ställer det krav på att du är flexibel och prestigelös och har lätt för att anpassa dig till ändrade omständigheter. Arbetet är fysiskt krävande och kan bitvis vara tungt. Att alltid arbeta med säkerheten i fokus är en självklarhet för dig.

Ersättning
Lön enligt överenskommelse

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-27
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
EMJ Installation & Bemanning AB (org.nr 556752-0852), https://emjbemanning.se/

Arbetsplats
EMJ Installation & Bemanning

Kontakt
Mikael Wallin
mw@emjbemanning.se

Jobbnummer
9602302

Prenumerera på jobb från EMJ Installation & Bemanning AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos EMJ Installation & Bemanning AB: