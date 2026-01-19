Plattsättare sökes
Platino Plattsättning AB - Stockholm / Murarjobb / Haninge Visa alla murarjobb i Haninge
2026-01-19
, Ödeshög
, Hjo
, Vadstena
, Boxholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Platino Plattsättning AB - Stockholm i Haninge
Platino Plattsättning AB söker nu en erfaren och kunnig plattsättare med minst 2 års erfarenhet av plattsättning och flytspackling. Vi är ett väletablerat företag med höga krav på kvalitet och utförande, och vi söker därför dig som är noggrann, samarbetsvillig, serviceminded och har god materialkännedom.
Som plattsättare hos oss kommer du att arbeta med en rad spännande projekt inom både privat och offentlig sektor. Vi erbjuder en trygg anställning i ett företag där medarbetarna är i fokus och där kvalitet och professionalism är nyckelord.
Krav för att få tjänsten är att du har minst 2 års erfarenhet inom plattsättning och flytspackling samt att du är van vid att arbeta självständigt och i team. Vi ser gärna att du är certifierad inom branschen och har en god förståelse för olika material och deras egenskaper.Publiceringsdatum2026-01-19Kvalifikationer
Minst 2 års erfarenhet som plattsättare
God kunskap inom keramik och natursten
Noggrannhet och kvalitetsmedvetenhet
Goda språkkunskaper inom svenska
Vi erbjuder en stimulerande arbetsmiljö, konkurrenskraftig lön och möjligheten att växa och utvecklas tillsammans med oss. Du kommer att ingå i ett team av erfarna plattsättare och arbeta med spännande projekt över hela Stockholm.
Om du tror att du är rätt person för tjänsten och vill vara en del av vårt team på Platino Plattsättning AB, skicka in din ansökan redan idag. Vi ser fram emot att höra från dig!
Observera att vi endast tar emot ansökningar via mail. Märk mailet med 'Plattsättare'. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-18
E-post: jobb@platino.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Plattsättare". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Platino Plattsättning AB
(org.nr 559130-2699)
Vendelsömalmsvägen 94 (visa karta
)
136 69 VENDELSÖ Arbetsplats
Platino Plattsättning AB - Stockholm Jobbnummer
9693006