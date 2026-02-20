Platsombud vikariat
Sveriges vackraste arbetsplats söker en
Platsombud vikariatmed placering i Göteborg, Rosenhill Seamen 's Center
Inom Sjöfartsverket finns enheten Sjömansservice, som arbetar med service till besättningsmedlemmar i svenska och utländska fartyg samt till grupper närstående sjöarbetsmarknaden. Verksamhetens fokus är att erbjuda sjöanställda en aktiv och meningsfull fritid - ombord och iland.Publiceringsdatum2026-02-20Dina arbetsuppgifter
Som vikarierande Platsombud på Rosenhill Seamen's Center arbetar du med att besöka fartyg som gästar Göteborgs hamnar eller närbelägna hamnar längs västkusten och informera om Sjömansservice verksamhet. Du inspirerar till motion och rörelse, transporterar besättningsmedlemmar till Rosenhill, till staden eller till andra aktiviteter. I arbetet ingår till viss del fastighetsskötsel, lokalvård, reception- och kassahantering. Du bidrar aktivt med engagemang till våra besökare såsom att dra igång en badmintonmatch, innebandy eller spontan fotbollsmatch.
Rosenhill är en anläggning med idrottshall, gym, pool, konferenslokaler, fotbollsplan, café och reception.
Vem är du?
Vi söker dig som har gymnasial utbildning och som har erfarenhet av gästbemötande mot internationella gäster. Vana att jobba i Officepaketet är en förutsättning, liksom goda kunskaper i svenska och engelska i både tal och skrift. B-körkort är ett krav. Meriterande om du har erfarenhet av att leda och inspirera grupper inom motion och rörelse. Då vi har pool och poolskötsel ingår i tjänsten är det meriterande om du är tekniskt kunnig.
Vi kommer att lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper då samspelet inom teamet är ytterst viktigt. Vi söker dig som är engagerad och serviceinriktad. Du är öppen och genuint intresserad av andra människor och kulturer samt har lätt för att skapa kontakt. Du har också en god prioriteringsförmåga, kan hantera stressiga situationer och stimuleras av att arbetsuppgifterna varierar från dag till dag.
Varför ska du välja Sjöfartsverket?
Sjöfartsverket är ett tjänsteproducerande affärsverk inom transportsektorn. Vår arbetsmiljö är unik och vårt uppdrag är unikt - Sveriges vackraste arbetsplats. Vårt uppdrag är att utveckla transport och sjöfart i linje med riksdagens och regeringens beslut. Vår affärsidé är att erbjuda effektiva sjövägar, moderna tjänster och maritimt partnerskap för tillväxt, konkurrenskraft och hållbar utveckling.
Sjöfartsverket erbjuder en trivsam arbetsmiljö med goda möjligheter att förena arbetsliv och privatliv. Vi har en tydlig identitet och ett starkt varumärke. Vi är en utvecklingsinriktad organisation och arbetar ständigt för att utveckla våra medarbetare samt för att upprätthålla våra nöjda kunder. Är vi rätt organisation för dig är det en självklarhet för dig att agera på ett professionellt, öppet och engagerat sätt. Vårt arbete utgår från den statliga värdegrunden, vi arbetar också aktivt för jämställdhet, mångfald och inkludering och ser det som en självklarhet att du delar vår uppfattning.
Hur och när?
Den här rekryteringen gäller en tidsbegränsad anställning med beräknat startdatum 2026-06-15 och som längst till och med 2027-12-15.
Du arbetar efter ett rullande schema som innefattar dagtid, kvällstid samt helger.
Intervjuer kommer att genomföras digitalt v. 14-16.
Befattningen kan innebära krigsplacering vid Sjöfartsverket.
Tjänsten kan komma att kräva svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kan komma att genomföras innan erbjudande om anställning.
Upplysningar:
Platschef Caroline Brügge, 010-478 50 78 eller caroline.brugge@sjofartsverket.se
Fackliga företrädare:
Saco-S Patrik Wikand, OFR/ST Carl Cremonese, Seko Ib Bergström, samtliga kan nås via vår växel 0771-630000. Så ansöker du
Registrera din ansökan senast 12 mars 2026.
Diarienummer: 26-01490
Sjöfartsverket gör kontinuerliga och aktiva val kring exponering och rekryteringsstöd i varje rekrytering. Vi undanber oss därför direktkontakt av annonsförsäljare, bemannings- och rekryteringsföretag. Ersättning
