Plåtslagare Bygg Stockholm

Vi söker nu dig, en erfaren och dokumenterat duktig plåtslagare inom Bygg för fast anställning till en av våra populära bolag inom tak branschen.
Är du en allround plåtslagare inom bygg, som känner att du har stött på det mesta inom branschen? vill fortsätta att utvecklas och är van att kunna lösa problem själv och med dina professionella medarbetare.
Du en person med erfarenhet, som ser möjligheter och är inriktad på att finna de rätta lösningarna i projekten. Samt att du får dina medarbetare att arbeta mot gemensamma mål. Framförallt är det viktigt att du som yrkes proffs är engagerad ansvarstagande och har förmågan se och ta tillvara på den yrkeserfarenhet som finns hos dina medarbetare och din organisation, för att nå gemensamma mål med bästa resultat.
Vidare som person har du god samarbetsförmåga, är social och positivt inställd som våra övriga medarbetare. Övrigt är du strukturerad och klarar av att arbeta i ett högt tempo.
Du upprätthåller och behåller god kommunikation med såväl till kunden, medarbetare och till din arbetsledare. Du är van att ta stort ansvar för ditt arbete i projekten med krav på hög kvalitet och vi ser god service och god laganda som en självklarhet.
Vi uppmuntrar eget initiativ och drivkraft. Hos företaget du rekryteras till står engagemang, stolthet och arbetsglädje i fokus. Det är viktigt att du är en engagerad plåt och tak specialist som gärna har förmåga att lösa dina arbetsuppgifter med medarbetare och mot gemensamma mål.
Du är önskvärt skolad, kursad eller motsvarande och har flera års dokumenterad yrkeserfarenhet inom bygg-plåt och tak. Tjänsten kräver att du är professionellt inriktad, är en positiv medarbetare och är kvalitetsmedveten. Du behärskar obehindrat svenska i tal och skrift, B-körkort är ett krav.
Företaget du rekryteras till är modernt nytänkande företag och arbetar heltäckande inom tak branschen från tak till fasad projekt, rot och nyproduktion med över 30 års erfarenhet av tak.
Detta är en direktrekrytering till LEKAB via Rekrytering Stockholm Byrå AB. Din ansökan skickas och tas emot av byggrekryteringsspecialister på Rekrytering Stockholm och Bemanning Sverige. Lön och förmåner diskuteras under rekryteringsprocessen tillsammans med Byggrekryteringsspecialist och beställare på LEKAB. Vi eftersöker dig, och ser varmt fram emot din ansökan idag! Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Bemanning Sverige Byrå AB
(org.nr 559101-0060) Kontakt
Thomas Hellström thomas@rekryteringstockholm.com 073-8289298 Jobbnummer
9677336