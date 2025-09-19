Platschefer till Olofsson Bygg
Academic Work Sweden AB / Byggjobb / Borås Visa alla byggjobb i Borås
2025-09-19
, Bollebygd
, Svenljunga
, Ulricehamn
, Alingsås
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Academic Work Sweden AB i Borås
, Ulricehamn
, Alingsås
, Vårgårda
, Mölndal
eller i hela Sverige
Olofsson Bygg växer och söker nu två erfarna platschefer till spännande projekt inom logistik- och konceptbyggnationer. Hos Olofsson Bygg blir du en del av ett familjärt företag som tar stor stolthet i sina projekt och värnar om sina medarbetare. Välkommen med din ansökan!
OM TJÄNSTEN
I rollen som Platschef kommer du ansvara för projekt mot logistikhallar eller konceptprojekt med fokus på restaurangbyggnationer. Här får du en nyckelroll i att leda och genomföra större entreprenader med fullt ansvar för planering, produktion, ekonomi och effektiv kommunikation, både internt och externt. Då rollen innebär många kontaktytor är lyhördhet och förmåga att bygga starka relationer avgörande.
Du ser också till att dokumentation, rapportering och ritningar följs. Du planerar resurser och material, ansvarar för underleverantörer, hanterar avtal och ÄTA-arbeten samt upprättar produktionskalkyler. Som BAS-U ansvarar du också för att arbetet utförs säkert, strukturerat och med hög kvalitet.
Du är en närvarande Platschef som leder arbetet på plats måndag till torsdag. Rollen är perfekt för dig som gillar omväxling i vardagen och att resa i tjänsten.
Du erbjuds
• Att bli en del av ett företag med en familjär kultur och högt i tak
• Förmånsbil
ARBETSUPPGIFTER Publiceringsdatum2025-09-19Dina arbetsuppgifter
• Du ansvarar för större entreprenader där du hanterar planering, drift, ekonomi i olika byggprojekt samt kommunikation internt och mot kund för att gå i mål med projekten
• Du leder och fördelar arbetet i projekten samt ansvarar för dokumentation
• Planering av personalresurser, inköp av material och underleverantörer samt hanterar diverse avtal
• Du är BAS-U ansvarig samt hanterar rapporter och sammanställning i ÄTA-arbeten mot beställaren
• Du ansvarar för att ritningar följs, upprätter produktionskalkyl och säkerställer kvalitén i arbetet i sin helhet
• Du influerar medarbetare och ansvarar för att hålla en god ordning på arbetsplatsen och att projektet är i bolagets anda med dess värderingar
VI SÖKER DIG SOM
• Har erfarenhet av liknande roll inom byggbranschen så som Arbetsledare eller Platschef
• Har erfarenhet av större entreprenader samt hantering av budget och ekonomi
• Är bekant med BAS-U ansvar, inköp och resursplanering
• Talar och skriver obehindrat på svenska
• Innehar B-körkort
Det är meriterande om du har
• Relevant högskole- eller yrkesutbildning inom bygg, exempelvis som byggingenjör
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Driven
• Flexibel
• Kommunikativ
• Ansvarstagande
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
INFORMATION OM FÖRETAGET
"Olofsson Bygg & Entreprenad AB är ett väletablerat byggföretag med stark förankring i Sjuhärad. Sedan starten 1970 har företaget utvecklats från ett enmansföretag till en betydande aktör inom byggbranschen. Efter ett ägarskifte 2007 har Olofsson Bygg fokuserat på större entreprenader och erbjuder idag helhetslösningar inom logistik, konceptbyggnation och entreprenad. Med korta beslutsvägar, lyhörd service och erfarna medarbetare strävar Olofsson Bygg efter att skapa moderna byggnader som står sig över tid".
Läs mer om Olofsson Bygg här! Ersättning
Enligt avtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "15114606". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Academic Work Sweden AB
(org.nr 556559-5450), http://www.academicwork.se Arbetsplats
Academic Work Jobbnummer
9516410