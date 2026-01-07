Platschef till Plastman
Vill du leda en stark PVC-produktion, driva affärer med några av industrins största namn och utveckla ett team som levererar skräddarsydda lösningar med precision och stolthet. Här får du kombinera strategiskt ledarskap med operativ närvaro - från kundmöten till att optimera produktionsflöden och skapa nya affärsmöjligheter inom en växande nordisk koncern.
Den här tjänsten är en direktrekrytering vilket innebär att rekryteringsprocessen sker genom Bravura och du anställs direkt hos Plastman.
Plastman är en ledande tillverkare av kundanpassade PVC-produkter för både industri och privatpersoner. Med toppmodern utrustning och lång erfarenhet skapar de flexibla och hållbara lösningar, från små prototyper till stora serier. Företagets expertis omfattar allt från presenningar och draperier till poolskydd och specialanpassade industrilösningar. De kombinerar avancerad teknik med gediget hantverkskunnande för att alltid möta sina kunders specifika behov.
Alla produkter tillverkas i egen produktionsanläggning med högfrekvenssvetsar och moderna knivplotters, vilket garanterar både precision och effektivitet. Vid behov ritar de upp produkterna i CAD för att skapa skräddarsydda lösningar som uppfyller höga krav på kvalitet och funktion. Målet är alltid att leverera rätt produkt i rätt tid, med hög servicegrad och ett nära samarbete med kunder.
Plastman är en del av NHC Group, en nordisk koncern med global närvaro inom teknisk textil och skyddslösningar. NHC Group utvecklar, producerar och levererar ett brett sortiment av produkter, inklusive presenningar, hallar, tält, kapell och specialanpassade produkter för industri och infrastruktur.
Tillsammans utgör Plastman och NHC Group norra Europas största industriella produktionskapacitet för PVC-produkter. Inom koncernen finns ett omfattande och välutvecklat leverantörsnätverk, inklusive egen produktion.Dina arbetsuppgifter
I rollen som platschef får du ett helhetsansvar för verksamheten i Upplands Väsby med fokus på ledarskap, försäljning och produktion. Du blir navet i företaget och säkerställer att både produktion, leverans och kundrelationer fungerar optimalt. Rollen är både operativ och strategisk där du arbetar nära personalen i produktionen, driver affärer och leder ett team om cirka 15 medarbetare i vardagen.
Du ansvarar för ledningen av produktionsteamet, logistik, montage, administration och försäljning. Du säkerställer att verksamheten präglas av tydlighet, struktur och ett starkt teamarbete. Initialt kommer du att ta över och utveckla viktiga strategiska kundrelationer, bland annat inom industri och försvar. Du samverkar med lokala säljare och NHC:s övriga bolag för att vidareutveckla affärer inom olika tillväxtområden.
Ditt ansvar omfattar även produktion, kvalitet och leverans. Du ser till att beläggning, flöden och lönsamhet är på rätt nivå och stöttar produktionsledaren i frågor kring planering, maskiner och arbetsprocesser. Du driver förbättringsarbete för att säkerställa hög kvalitet och leveransprecision. Under våren 2026 är du med i uppstarten av nya produktionslinjer för en viktig produkt.
I rollen ingår en stor variation i arbetsuppgifter. Ena dagen kan du delta i kundmöten med stora industrikunder som Saab, nästa dag delta i leveranser eller ta emot samtal från privatkunder. Du behöver trivas i en miljö där tempot är högt, vikten av närvaro är stor och handlingskraft behövs.
Utbildning, erfarenhet och personliga egenskaper
Erfarenhet av försäljning, gärna mot industri eller B2B-kunder
Erfarenhet av att driva lönsamhet och kostnadsuppföljning
God förståelse för produktion, planering och flöden
Förmåga att arbeta både strategiskt och operativt
Erfarenhet av att leda en mindre enhet, säljchef eller produktionsnära chef
Svenska och engelska i tal och skrift
B-körkort
Som platschef motiveras du av av att kombinera försäljning, ledarskap och operativt arbete. Du är resultatinriktad, affärsmässig och drivande. Du är prestigelös, teamorienterad och snabbt kan sätta dig in i nya situationer. Som Platschef är det viktigt att du har ett starkt ansvarstagande och kan skapa struktur i vardagen, inspirera och leda teamet och driva utvecklingen framåt.
Ditt ledarskap kännetecknas av tydliga förväntningar kombinerat med stöd och utveckling av medarbetarna. Du skapar en arbetsmiljö som präglas av engagemang, tillit och samarbete, där alla ges möjlighet att bidra och växa. Du förstår vikten av återkoppling och att agerar inspirerande mot dina medarbetare. Du får gärna introducera idéer, se möjligheter för utveckling och säkerställa att processer och rutiner följs. Här får du möjlighet att kombinera tekniskt intresse med affärsmannaskap.
Övrig information
Start: Omgående med hänsyn till uppsägningstid Plats: Stockholm/Upplands Väsby Lön: Enligt överenskommelse
