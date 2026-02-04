Platschef till HL Markservice
OBS! Vi tar endast emot ansökningar via ansökningslänken och kan inte garantera att vi läser din ansökan om du skickar den på mejl.
HL Markservice har funnits i över 30 år och utför anläggningsarbeten för byggnationer av bostäder och kontorsbyggnader. Verksamheten är specialiserad inom grundläggning, finplanering, och VA-arbeten i mark på större nybyggnationer. Våra beställare är stora byggföretag i Stockholmsområdet och vi har långsiktiga och goda samarbeten med många av dem.
Företaget växer och vi söker nu en platschef som vill bli en del av vårt team och ha en central roll i det dagliga arbetet ute i våra projekt. Hos HL Markservice erbjuds du fantastiska arbetskamrater, hög kompetens och möjlighet att utvecklas långsiktigt. Du får ett fritt arbete med stort ansvar i ett stabilt och växande företag där kvalitet, trygghet och yrkesstolthet står i fokus.
Om tjänsten: Som platschef hos HL Markservice ansvarar du för hela byggprocessen från start till mål. Du rapporterar direkt till VD och är en av fyra platschefer i organisationen. Du arbetar huvudsakligen ute på arbetsplatsen och driver projekten operativt med ständigt stöd från kalkyl och VD.
Som platschef kommer du bland annat att:
Ansvara för hela byggprocessen från ax till limpa, från uppstart till färdigställande.
Driva det dagliga arbetet på plats och agera arbetsledare för markanläggare, maskinister och underentreprenörer.
Planera och följa upp tidplaner samt säkerställa att projekten drivs enligt plan.
Ansvara för ekonomi i projekten och rapportera avvikelser i tid.
Ha daglig kontakt med beställare, delta i byggmöten och samordna leverantörer/UE.
Arbeta med hela KMA-bilden och föra dagbok i projekten.
Ansvarsområden: Du har ett helhetsansvar för att projekten genomförs säkert, effektivt och med rätt kvalitet. Det innebär ansvar för arbetsmiljö, ekonomi, tidplan och bemanning. Du ser till att allt är på plats i rätt tid och att arbetet flyter på lugnt och strukturerat. Du arbetar nära ledningen och får löpande stöd, samtidigt som du har stor frihet under ansvar i din roll.
Önskad profil
Minst 5 års erfarenhet i en roll som operativ platschef.
Erfarenhet av större entreprenader inom grundläggning och markarbeten.
Mycket goda kunskaper i svenska i tal och skrift.
BAS U.
B-körkort.
Vi söker dig som:
Är lugn och tydlig i ditt ledarskap, eftersom rollen kräver att du kan skapa struktur och trygghet på arbetsplatsen.
Är noggrann och ansvarstagande, eftersom ekonomi, tidplan och kvalitet är en central del av ditt uppdrag.
Är kommunikativ och närvarande, eftersom du har daglig kontakt med beställare, kollegor och underentreprenörer.
Tycker att det är roligt att vara ute på plats och driva projekt framåt, eftersom rollen är operativ och praktisk.
Meriterande om du har:
Erfarenhet av mängdreglering.
Bakgrund som VA-ingenjör eller mättekniker.
Tidigare erfarenhet av kalkylarbetePubliceringsdatum2026-02-04Övrig information
Start: Omgående. Arbetstider: 06.30-16.00. Placering: Du utgår från hemmet och åker direkt till arbetsplatsen. Projekten finns i hela Stockholmsområdet. Kontor finns i Tumba. Anställningsform: Heltid, tillsvidare. Vi tillämpar 6 månaders provanställning. Lön och villkor: Enligt kollektivavtal, med pension och försäkringar via Fora.
Rekryteringen görs i samarbete med Tillväxt Botkyrka. Urvalet sker löpande och dina svar på ansökningsfrågorna ligger till grund för bedömning av din ansökan. På grund av hur annonsplattformen är uppbyggd kan Tillväxt Botkyrka stå som arbetsgivare, men tjänsten som beskrivs ovan är alltid hos den arbetsgivare som omnämns. Arbetsgivaren får rekryteringsstöd av Tillväxt Botkyrka för att hitta just dig. Så ansöker du
