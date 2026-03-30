Platschef till Hesselius Entreprenad AB
Vill du driva markprojekt i ett familjeföretag med stark lokal förankring, korta beslutsvägar och höga ambitioner?
Hos Hesselius Entreprenad får du en nyckelroll i en verksamhet där relationer, kvalitet och affär går hand i hand. Här får du möjlighet att leda varierande mark- och anläggningsprojekt, arbeta nära både kund och produktion och bidra till att utveckla ett bolag som står stadigt idag och samtidigt vill växla upp framåt.
Om Hesselius Entreprenad
Hesselius Entreprenad AB är ett familjeägt entreprenadföretag i Kristinehamn med omkring 50 medarbetare och lång erfarenhet inom mark- och anläggningsprojekt. Företaget arbetar bland annat med mark- och anläggningsarbeten, vägbyggnation och vägunderhåll, VA-arbeten, industrimark, bergproduktion, materialförsäljning, maskinuthyrning och transporter.
Bolaget präglas av en familjär kultur, nära samarbete och korta beslutsvägar.Publiceringsdatum2026-03-30Om tjänsten
Som Platschef hos Hesselius Entreprenad får du en central roll i att driva mark- och anläggningsprojekt från start till överlämning. Du ansvarar för att skapa struktur, framdrift och kontroll i projekten, samtidigt som du har en nära dialog med beställare, kollegor och produktion. Rollen är varierad och omfattar både administrativa och operativa delar, där du i vissa projekt arbetar mer med samordning, dokumentation och uppföljning, och i andra är mer närvarande i den dagliga produktionen.
Du kommer bland annat att arbeta med att:
leda mark- och anläggningsprojekt från uppstart till överlämning
planera och följa upp resurser, framdrift och projektets lönsamhet
ansvara för dokumentation, kvalitetsuppföljning och kunddialog
samordna med beställare, kollegor och entreprenörer
bevaka förändringar, tilläggsarbeten och projektets affär
bidra till ett tydligt och professionellt arbetssätt mot kund.
Rollen är placerad i Kristinehamn och projekten finns huvudsakligen i närliggande geografi.
Vem är du?
Vi söker dig som har erfarenhet från en liknande roll inom mark och anläggning, exempelvis som platschef, arbetsledare eller projektledare.
Du har god förståelse för byggprocessen inom mark, är van att läsa ritningar och tekniska handlingar och känner dig trygg i att hålla ihop projekt med många kontaktytor. Har du mark- eller byggteknisk utbildning är det positivt, men motsvarande erfarenhet kan väga lika tungt.
Du behöver också ha B-körkort och kunna uttrycka dig väl på svenska, både i tal och skrift.
Vi tror också att du är en person som kombinerar struktur med engagemang. Du har lätt för att ta ansvar, driva saker framåt och skapa ordning även när projekten förändras längs vägen. Du är affärsmässig och förstår vikten av att både vårda kundrelationen och samtidigt hålla koll på vad som faktiskt ingår i affären.
För att lyckas i rollen behöver du också vara prestigelös, kommunikativ och trivas i en kultur där man hjälps åt och där du förväntas vara aktiv i verksamheten, inte bara från skrivbordet.
Det är meriterande med erfarenhet av ekonomisk projektstyrning och entreprenadjuridik.
Varför Hesselius Entreprenad?
Hos Hesselius Entreprenad blir du en del av ett stabilt och välrenommerat familjeföretag med stark lokal förankring och ett genuint engagemang för både verksamheten och människorna i den. Här får du arbeta i ett tajt team med korta beslutsvägar, god laganda och möjlighet att påverka både projekt och arbetssätt. Du erbjuds en tillsvidareanställning, kollektivavtal och fina villkor.
Om processen
I denna rekryteringsprocess samarbetar vi med Tacting, där alla rekryteringskonsulter är certifierade enligt DNV:s standard och arbetar med rättvis och fördomsfri rekrytering. Tacting använder kapacitetstester och personprofilanalyser för att på ett objektivt sätt bedöma hur du kommer att hantera dina nya arbetsuppgifter hos oss, samt för att minimera risken för diskriminering och särbehandling.
Har du frågor om processen är du välkommen att kontakta Ulf Holmgren 076 307 10 29 eller Daniel Wallström 073-725 79 05.
Välkommen in med din ansökan senast 13 april. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-13
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Tacting AB
https://tacting.teamtailor.com
681 34 KRISTINEHAMN
