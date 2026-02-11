Platschef Till Allbox & Bhb AB
Experis AB / Chefsjobb / Karlshamn Visa alla chefsjobb i Karlshamn
2026-02-11
, Sölvesborg
, Olofström
, Bromölla
, Ronneby
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Experis AB i Karlshamn
, Sölvesborg
, Olofström
, Bromölla
, Ronneby
eller i hela Sverige
Vill du leda, utveckla och sätta riktningen för en stabil industriverksamhet med framtidsfokus?
ALLBOX & BHB AB är ett svenskt tillverkningsföretag med lång erfarenhet av att utveckla och producera emballagelösningar i massivträ och plywood. Våra produkter - bland annat pallar, pallkragar, lock och kundanpassade VikEx-lösningar - används i krävande industriella logistik-, transport- och lagringsmiljöer.
Med gedigen materialkunskap, effektiv produktion och ett nära samarbete med våra kunder levererar vi hållbara, funktionella och kostnadseffektiva lösningar med lång livslängd.
Nu står vi inför ett naturligt generationsskifte. Vår nuvarande platschef går i pension och vi söker därför en engagerad och drivande Platschef som vill ta helhetsansvar för våra tillverkningsenheter i Bräkne-Hoby och fortsätta utveckla verksamheten framåt.
Tjänsten är placerad på plats i Bräkne-Hoby.
Om rollen
Som Platschef har du det övergripande operativa ansvaret för samtliga anläggningar. Du leder den dagliga driften, skapar struktur och tydlighet i organisationen och säkerställer att verksamheten bedrivs effektivt, säkert och i linje med företagets mål.
Rollen kombinerar strategiskt ansvar med operativ närvaro och kräver ett tydligt ledarskap, god beslutsförmåga och ett genuint engagemang för både människor och produktion. Du rapporterar direkt till VD och arbetar nära denne i frågor som rör verksamhetsutveckling och investeringar.
Dina ansvarsområden
I rollen som Platschef kommer du bland annat att:
• Leda, driva och utveckla verksamheten på ALLBOX & BHB AB
• Planera, leda och fördela det dagliga arbetet för medarbetare och arbetslag
• Säkerställa att produktion, kvalitet, leveranssäkerhet och arbetsmiljö håller uppsatta nivåer
• Ha personalansvar inklusive arbetsmiljöarbete, kompetensutveckling och medarbetarsamtal
• Följa upp resultat, effektivitet och måluppfyllelse
• Säkerställa efterlevnad av lagar, föreskrifter och interna rutiner
• Samverka med VD kring verksamhetsutveckling, förbättringsarbete och investeringar
• Ansvara för inköp kopplat till teknik och råvaror såsom massivträ och plywood
Befogenheter
Du har mandat att:
• Fatta operativa beslut inom fastställda mål och budget
• Fördela resurser och arbetsuppgifter mellan anläggningar
• Initiera och genomföra förbättrings- och effektiviseringsåtgärder
• Företräda verksamheten i det dagliga interna arbetet
Vem är du?
Vi söker dig som är en trygg och närvarande ledare med förmåga att skapa engagemang och struktur. Du är lösningsorienterad, affärsmässig och trivs i en roll med stort ansvar.
Vi ser gärna att du:
• Har erfarenhet av operativt ledarskap inom industri, produktion eller liknande verksamhet
• Har personal- och budgetansvar sedan tidigare
• Har teknisk förståelse eller teknisk bakgrund
• Är tydlig, strukturerad och beslutsför i ditt ledarskap
• Har god organisatorisk förmåga och arbetar självständigt
• Kommunicerar obehindrat på svenska och engelska i tal och skrift
Övriga krav
• Goda datakunskaper, främst i Officepaketet
• Erfarenhet av affärssystem - kunskap i Monitor G5 är meriterande
Vi erbjuder
• En nyckelroll i ett stabilt och etablerat bolag
• Möjlighet att påverka och utveckla verksamheten långsiktigt
• En strukturerad och trygg överlämning i samband med nuvarande platschefs pensionering
• Korta beslutsvägar och ett nära samarbete med VD
• En arbetsplats där engagemang, kvalitet och ansvar värderas högtPubliceringsdatum2026-02-11Så ansöker du
Låter detta som nästa utmaning för dig?
Skicka in din ansökan redan idag! Urval sker löpande - så vänta inte.
I den här rekryteringen samarbetar ALLBOX & BHB AB med Jefferson Wells. Får du tjänsten kommer du att anställas av ALLBOX & BHB AB. Vid frågor är du välkommen att kontakta ansvariga rekryterare Carina Berg på mobil: 070 377 07 47 Ersättning
Not Specified Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "f6b1f5fa-9786-". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Experis AB
(org.nr 556855-1104) Arbetsplats
Allbox & Bhb AB Kontakt
Carina Berg Carina.Berg@jeffersonwells.se +46703770747 Jobbnummer
9737578