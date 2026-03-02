Platschef sökes till AMA AB
Vill du ha ett helhetsansvar för mark- och anläggningsprojekt och arbeta i en organisation med korta beslutsvägar? AMA AB söker nu en platschef som vill driva projekt från start till slut och vara en nyckelperson ute i fält?
Om rollen
I rollen som platschef har du det övergripande ansvaret för att driva projekt från uppstart till slutbesiktning. Du ansvarar för tid, kostnad och innehåll, vilket innebär att du planerar och styr projektens framdrift, säkerställer att budget hålls och att arbetet utförs enligt avtal och kravspecifikation. Rollen innefattar ett brett ansvarsspann - från att läsa och tolka handlingar och avtal till att hantera inköp av material och tjänster, samordna resurser samt säkerställa att projektet har rätt bemanning och kompetens på plats. Du leder det dagliga arbetet ute på arbetsplatsen och är länken mellan yrkesarbetare, underentreprenörer och beställare. Arbetet sker ofta på traktamentsort där du är på plats i projekten och reser hem vid veckans slut. Vardagen är varierad med både operativ närvaro ute i fält och administrativa uppgifter. Du har även KMA-ansvar och personalansvar inom projekten.Publiceringsdatum2026-03-02Profil
För att lyckas i rollen som platschef tror vi att du är en driven och ansvarstagande person som trivs i en roll där du leder andra och har tät dialog med externa och interna kontaktytor. Du är strukturerad och trivs i ett högt tempo där flera frågor hanteras parallellt. Du är socialt trygg, tydlig i din kommunikation och har förmågan att skapa förtroende hos både medarbetare och beställare. Vidare har du en god planeringsförmåga. Du behärskar svenska i tal och skrift och innehar B-körkort. Det är meriterande om du tidigare har varit inom mark- och anläggningsbranschen och har erfarenhet av projektledning.
Skallkrav för tjänsten:
• Svenska i tal och skrift
• B-körkort
• För den här befattningen krävs det att du genomgår drogtester med godkänt resultat.
Meriterande för tjänsten:
• Tidigare arbetslivserfarenhet från mark- och anläggningsbranschen
• Erfarenhet av arbetsledning och projektledning
• Relevant utbildning inom mark- och anläggning
Om AMA AB
AMA AB utför mark- och anläggningsarbeten åt Trafikverket, Fortifikationsverket, kommuner, husfabrikanter, byggföretag, bostadsrättsföreningar och privatpersoner. Med säte i Jönköping har de en strategisk position där de snabbt och enkelt når ut i hela Sydsverige. AMA:s arbetsområde täcker regionen från Dalarna till Skåne.
AMA AB är cirka 30 medarbetare, där varje projekt bygger på laganda, yrkesstolthet och en vilja att leverera kvalitet. Man värdesätter långsiktighet och hållbarhet - både i projekt och arbetsmiljö. Som platschef blir du del av en organisation där beslutsvägarna är korta och där du får stort utrymme att påverka.
Hur du ansöker
För att söka tjänsten som platschef, vänligen ansök via: https://www.framtiden.com/.
Vid frågor är du välkommen att kontakta rekryterare William Henriksson: william.henriksson@framtiden.com
alt. 070-015 13 85. Vi arbetar med löpande urval, välkommen in med din ansökan redan idag!
Om Framtiden AB
Vi på Framtiden arbetar med både bemanning och rekrytering, vi vill göra skillnad i människors liv. Skillnad gör vi genom att hjälpa människor att hitta rätt jobb och rätt kollega. Vi är specialister på att rekrytera rätt talanger till rätt företag. Framtiden finns på sju orter i Sverige.
För tjänsten som platschef kommer du inledningsvis vara anställd som konsult via Framtiden AB. Därefter finns mycket goda möjligheter att gå över i en anställning direkt hos AMA AB.Anställningsvillkor
Start: Enligt överenskommelse
Placeringsort: Utgår hemifrån
Arbetstid: Mån-fre
