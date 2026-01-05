Platschef Porsche Center Umeå & Luleå
Vi söker nu en driven Platschef till våra Porsche-anläggningar i Umeå och Luleå.Hedin Performance Cars AB är Sveriges största återförsäljare av Porsche och en del av Hedin Automotive-koncernen. Vi har idag etablerade anläggningar i Halmstad, Göteborg, Borås, Jönköping, Linköping, Umeå, och inom kort öppnar vi vår nya anläggning i Luleå.
Med fokus på att leverera helhetslösningar för Porsche arbetar Hedin Performance Cars AB ständigt för att få Sveriges nöjdaste Porscheägare. Oavsett vilken Porsche du äger eller planerar att köpa, vill vi att du ska uppleva mycket körglädje, och det är vi här för att hjälpa till med. Vi är specialiserade på Porsche, och kommer guida dig rätt. Läs mer på vår karriärssida career.hedinperformancecars.se
Som Platschef på Porsche Center Umeå & Luleå blir du en del av vår spännande tillväxtresa. Vi söker dig som delar vår passion för utveckling och vill vara med och forma framtidens kundupplevelse. Här får du möjlighet att påverka, växa och bidra till både din egen och företagets framgång. Vi ser din potential och vill ge dig förutsättningar att växa. Dessutom tycker vi att det ska vara roligt att gå till jobbet - varje dag.Publiceringsdatum2026-01-05Dina arbetsuppgifter
Som Platschef har du det yttersta ansvaret att leda, styra och utveckla anläggningarna inom bilförsäljning, verkstad och reservdelar. På respektive anläggning finns en Servicechef med ansvar för verkstadsdriften, vilken rapporterar direkt till Platschefen. I rollen ansvarar du för att verksamheterna utvecklas i linje med bolagets affärsidé, mål och visioner. I arbetsuppgifterna ingår att leda, utveckla och motivera medarbetarna samt vårda ett produktivt samarbete med generalagenter och övriga återförsäljare av Porsche inom företaget.
Vidare har du som Platschef ett ledaransvar över båda verksamheterna samt ett drifts- och resultatansvar. Det innefattar säkerhetsställande av att arbetslagar, skydds- och arbetsmiljölagar efterföljs samt att kvalitet- och miljömål uppnås. Rollen innefattar också resursplanering, rekrytering och säkerhetsställande av att rätt kompetens finns på anläggningarna.
Utöver det lokala ansvaret i Umeå kommer du således även att ha ett övergripande ansvar för vårt nya Porsche Center Luleå, som blir en filial till Porsche Center Umeå. Anläggningen beräknas stå klar för invigning i mars 2026.
Nyckelkompetenser/förmågor:
Flera års erfarenhet av bilbranschen, försäljning och eftermarknad/verkstad.
Dokumenterad erfarenhet av ledarskap.
Eftergymnasial utbildning inom försäljning är meriterande.
B-körkort.
Goda kunskaper i Svenska och Engelska, i tal och skrift.
Förmåga att motivera dina anställda och få dem att trivas på arbetsplatsen.
Brinnande intresse för att driva verksamheten framåt och öka försäljning samt lönsamhet.
Förmåga att driva verksamheten mot uppsatta mål.
Du motiveras av utmaningar, har drivkraft och god strukturell förmåga.
Varför jobba med oss?Hos oss får du tryggheten i att vara en del av ett stort och expansivt företag med kollektivavtal samt goda utvecklingsmöjligheter i en kultur som präglas av våra värderingar trygghet, trovärdighet och tillgänglighet. Vi erbjuder ett brett sortiment av förmåner så som förskottssemester, extra föräldralön och ett friskvårdsbidrag för att värna om våra medarbetares hälsa. Som en bonus får du även jobba med ett av bilvärldens starkaste varumärken - Porsche!
Hedin Performance Cars AB är en del av Hedin Automotive-koncernen och vi har idag etablerade anläggningar i Göteborg, Borås, Jönköping, Linköping, Halmstad och Umeå. Med fokus på att leverera helhetslösningar för Porsche arbetar Hedin Performance Cars ständigt för att få Sveriges nöjdaste Porscheägare. Oavsett vilken Porsche du äger eller planerar att köpa, vill vi att du ska uppleva mycket körglädje, och det är vi här för att hjälpa till med. Vi är specialiserade på Porsche, och kommer guida dig rätt. Läs mer på vår karriärssida career.hedinperformancecars.se Så ansöker du
