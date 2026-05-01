Platschef Olles Bilrekond Falun
2026-05-01
Olles Bilrekond AB
Vi söker en platschef till vår anläggning i Falun.
Det här är inte en "förvaltande" roll.
Det här är en roll för dig som vill driva en verksamhet med tydligt ansvar, tempo och resultat.
Om rollen
Som platschef har du ansvaret för anläggningen i Falun.
Det innebär att du:
Säkerställer att produktionen rullar varje dag
Leder och fördelar arbetet i teamet
Följer upp resultat och driver förbättringar
Ser till att kvalitet och leverans håller hög nivå
Du jobbar nära verksamheten - detta är en operativ roll, inte en kontorsroll.
Ditt ansvar
Du ansvarar för att anläggningen levererar på:
Omsättning
Effektivitet (kr/timme)
Antal bilar per dag
Kvalitet i leverans
Personalens prestation
Du följer upp detta löpande via våra interna KPI:er och driver förbättringar där det behövs.

Dina arbetsuppgifter
Planera och styra den dagliga produktionen
Säkerställa att bilar blir klara i tid
Fördela jobb och optimera flödet
Följa upp personalens arbete och utveckla teamet
Ha dialog med kunder vid behov
Arbeta aktivt i produktionen vid behov
Vem vi söker
Vi söker dig som:
Har ledarerfarenhet (gärna operativt) (inte ett måste)
Trivs i en miljö med högt tempo
Är tydlig, rak och lösningsorienterad
Har ett starkt ansvarstagande
Förstår vikten av struktur och uppföljning
Meriterande:
Är villig att jobba hårt och inse att hårt jobb lönar sig
Erfarenhet av att jobba mot mål och KPI:er
Resultat & bonus
Vi jobbar med en tydlig prestationsmodell:
Du har ett resultatmål varje månad
Resultat över mål ger bonus
Du påverkar själv din ersättning genom din prestation

Om företaget
Olles Bilrekond är en växande rekondkedja med flera anläggningar i Sverige.
Vi bygger vår verksamhet på:
Effektivitet
Kvalitet
Tydligt ansvar
Målet är att bli Sveriges ledande rekondkedja - och vi söker personer som vill vara med på den resan.
Utökade incitaments modeller finns även vid bra och trogen tjänstgöring.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-07
E-post: olle@ollesbilrekond.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare

Olles Bilrekond AB
(org.nr 559412-8513)
Ingarvsvägen 12 (visa karta
)
791 77 FALUN

Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
