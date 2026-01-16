Platschef Mark & Utemiljö
Är du en platschef/erfaren arbetsledare som har erfarenhet av prefabricerade betongkonstruktioner och har kvalificering i Betongklass 1 (minst Betongklass 2)? Då kan detta vara nästa steg i din karriär!
Vår kund är en etablerad aktör inom bygg- och infrastrukturbranschen med verksamhet i Finland och norra Sverige. Med hundratals anställda och expertis inom betongkonstruktion och infrastrukturlösningar, har de blivit en pålitlig partner för industri-, kommersiella och offentliga projekt. Genom innovativa arbetssätt och teknisk spetskompetens strävar de efter att effektivisera processer och skapa hållbara resultat.
Med fokus på kvalitet, säkerhet och miljöhänsyn drivs projekten med ett långsiktigt perspektiv. Företagskulturen präglas av samarbete, engagemang och en vilja att alltid leverera på högsta nivå.
Tjänsten är en direktrekrytering vilket innebär att rekryteringsprocessen sker genom Futuria People men du kommer anställas direkt hos Kund. Alla frågor kring tjänsten och rekryteringen hänvisas till ansvarig rekryteringskonsult på Futuria.Publiceringsdatum2026-01-16Om tjänsten
Du kommer arbeta med intressanta byggprojekt i norra Sverige där betong, prefab, logistik och ledarskap står i centrum. Rollen innebär ansvar för produktion, ekonomi och planering i projekt med höga krav och korta beslutsvägar.
Du kommer även att:
Säkerställa en trygg och effektiv byggarbetsplats med hög kvalitet.
Planera arbetsflödet och följa upp tidsplaner och budget.
Ansvara för dokumentation och rapportering.
Samarbeta nära med interna team, kunder och underentreprenörer.
Rollen är kopplad till projekt i norra Sverige. Du kan vara bosatt i projektens närområde (Övertorneå eller Kiruna) eller bo i Stockholm/Uppsala med omnejd, med regelbunden flygpendling via Arlanda till projektorten.
Även veckopendling från exempelvis Luleå fungerar väl, liksom gränsnära boende i Haparanda, Kalix med flera orter. Rollen kräver regelbunden närvaro på plats.
Du erbjuds
Frihet under ansvar: En kultur där medarbetare ges stort ansvar och frihet i sitt arbete.
Platt och växande organisation: En stabil, seriös aktör med en platt organisation som expanderar, understödd av en erfaren ledning.
Stark ekonomisk utveckling
Internationell närvaro: Finsk moderbolag med svenskt dotterbolag och en internationell arbetsmiljö.
Digital satsning: Ett IT-orienterat företag med stark satsning på AI.
Geografisk spridning och flexibilitet: Projekt på flera platser i norra Sverige och på sikt även södra Sverige.
Vi söker dig som
Erfarenhet av prefabricerade betongkonstruktioner
Minst 5 års erfarenhet inom byggbranschen
Erfarenhet av att tolka AMA och AF-delar
Bas U / Bas P
Betongklass 2 (Helst Betongklass 1 - för rätt person går det att få det via kund)
Tidigare erfarenhet av arbete med myndigheter / myndighetsprojekt
Flytande svenska i tal och skrift
B-körkort
Meriterande
Betongklass 1
Flytande engelska i tal och skrift
Övrig information
Start: Enligt överenskommelse
Omfattning: Heltid
Placering: Projekt runt om i Norra Sverige
Skicka in din ansökan så snart som möjligt då urval och intervjuer sker löpande.
Rekryteringsprocessen hanteras av Futuria People och alla frågor hänvisas till ansvarig rekryteringskonsult. Ebba Strömberg ebba.stromberg@futuriapeople.se
Passar det här in på dig eller känner du någon som skulle passa bättre för jobbet? - Tipsa gärna!
Intervjuer sker löpande, välkommen med din ansökan idag!
