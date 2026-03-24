Platschef Mark Anläggning till LBC Ängstorp
Platschef Mark & Anläggning - LBC-Ängstorp, Laholm
Vill du arbeta i ett stabilt och växande företag där kvalitet, långsiktiga relationer och lokalt engagemang går hand i hand? Hos LBC-Ängstorp blir du en del av en verksamhet med över 80 års erfarenhet inom transport- och entreprenadbranschen, och en viktig kugge i ett team som varje dag gör skillnad för företag, kommuner och privatpersoner i regionen.Publiceringsdatum2026-03-24Om företaget
LBC-Ängstorp är ett välkänt och uppskattat namn i Laholm och dess omnejd. Med fyra affärsområden Entreprenad, Transport & Lager, Verkstad samt Material & Återvinning erbjuder vi helhetslösningar som skapar trygghet för våra kunder och möjligheter för våra medarbetare. Vi värdesätter kvalitet, arbetsglädje och långsiktiga samarbeten, och arbetar alltid med en tydlig vilja att utveckla både oss själva och våra tjänster.
Om rollen
Som Platschef hos LBC-Ängstorp blir du en nyckelperson i våra projekt. Den som håller ihop helheten, driver arbetet framåt och samtidigt skapar trygghet och struktur för både kunder och kollegor. Du får ett brett ansvar där du leder våra projekt från planering till färdig leverans, och säkerställer att allt sker med hög kvalitet, god ekonomi och ett starkt fokus på miljö och arbetsmiljö. I rollen är du den naturliga knutpunkten på arbetsplatsen. Du samarbetar tätt med teamkollegor och blir den som säkerställer att våra projekt drivs med trygg hand, tydlig kommunikation och hög professionalism. Här får du både ansvar och mandat - och du blir en viktig representant för LBC-Ängstorp i varje projekt.
Dina ansvarsområden och arbetsuppgifter
Du planerar, organiserar och följer upp produktionen, stöttar projektteamet och ser till att tidsplaner, budget och kvalitetskrav hålls. Du kommer ha en viktig extern roll där du bygger vidare på våra starka kundrelationer. Du följer upp projekt, fångar upp nya affärsmöjligheter och är lyhörd inför både kundernas behov och marknadens signaler. Med din närvaro och ditt engagemang bidrar du till att utveckla arbetssätt, stärka affären och säkerställa att vi fortsätter vara en pålitlig och uppskattad partner i regionen.
I det dagliga arbetet ansvarar du också för projektens ekonomi från produktionskalkyler och inköp, till prognoser, rapportering och resultat. Du ser till att avtal följs, att ÄTA-arbeten hanteras korrekt och att all dokumentation är uppdaterad och korrekt.
Som ledare skapar du en trygg och strukturerad arbetsplats där våra medarbetare och underentreprenörer trivs och presterar. Du leder teamet i det dagliga arbetet, håller möten, följer upp tidrapporter och teamets prestation. Vid behov kliver du även in som ställföreträdare för projektets ombud.
Kort sagt, du är den som får projekten att fungera på riktigt. En kombination av ledare, organisatör och affärsorienterad problemlösare som vill vara med och utveckla både projekten och verksamheten framåt.Kvalifikationer
Vi tror att du har en bakgrund som ger dig trygghet i både teknik, ledarskap och projektstyrning. Du kan ha en civilingenjörsutbildning eller motsvarande arbetslivserfarenhet som gör att du snabbt förstår projektens struktur och krav.
Du har minst fem års erfarenhet av liknande roller inom mark- och anläggningsprojekt, där du ansvarat för planering, ekonomi och genomförande. Du är trygg i digitala verktyg och ser system som naturliga hjälpmedel i din arbetsvardag. Du uttrycker dig obehindrat på svenska i både tal och skrift, och har B-körkort eftersom rollen innebär resor mellan olika arbetsplatser.Dina personliga egenskaper
För att trivas hos oss - och för att lyckas i rollen - ser vi att du har en kombination av struktur, engagemang och framåtblickande drivkraft:
Flexibel - du anpassar dig snabbt till ändrade förutsättningar och ser möjligheter i det mesta.
Strukturerad - du planerar, organiserar och prioriterar arbetet på ett sätt som skapar ordning även i en händelserik vardag.
Ledarskapsstark - du motiverar, engagerar och skapar ett samlat team som arbetar mot samma mål.
Affärsmässig - du har en god ekonomisk förståelse och arbetar med fokus på kvalitet, kostnadsmedvetenhet och lönsamhet.
Initiativtagande - du tar ansvar, driver frågor framåt och ser till att det som ska göras faktiskt blir gjort.
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare RC Professional Search AB
(org.nr 556951-8490), https://lbc-angstorp.se/ Arbetsplats
LBC Ängstorp Kontakt
Louise Carlsson louise@professionalsearch.se Jobbnummer
9815636