Platschef Mark anläggning
2026-02-06
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
, Huddinge
, Järfälla
, Tyresö
, Vallentuna
Vill du utvecklas i din chefsroll som platschef inom Mark anläggning!
Vår kund är ett välrenommerat företag inom finplanering och anläggning och har en flexibel organisation med goda stödresurser och snabba beslutsvägar där du som chef arbetar nära kunden för att gemensamt leverera den bästa lösningen i varje enskilt projekt.
Om företaget
Vi befinner sig nu i en expansiv fas och söker nu en platschef till våra mark- och anläggningsprojekt i Stockholm.
Sedan starten år 1988 har vi drivits av att tillgodose behovet av kvalificerade markarbeten. Vi är ca 60 anställda i Stockholm och allt startar från vårt huvudkontor i Solna.
Vi erbjuder ett omväxlande arbete med spännande utmaningar och varierande arbetsuppgifter där trivsel, glädje och medarbetare är i fokus. Vi erbjuder en framtidsinriktad miljö och en organisation med utvecklingsmöjligheter och spännande projekt. Här får du ett modernt arbetssätt med korta beslutsvägar, där du som medarbetare har stora möjligheter att påverka ditt arbete och de projekt du arbetar med.
Som erfaren platschef hos oss har du en nyckelroll med helhetsansvar för projektet från start till överlämnande med projekt mellan 20-80 milj. Du ansvarar för att projektet styrs så att uppsatta mål nås och att kundens förväntningar möts och överträffas. Du ansvarar för att utveckla relationer med kunder och bidrar till nya affärer. Du sätter mål och ansvarar för:
Planering
Personal
Kvalitet
Ekonomi
därmed lägger du grunden för att övriga roller i projektet får rätt förutsättningar för sina arbetsuppgifter.
Till din hjälp har du ett antal duktiga kollegor, allt från kalkylator, och arbetsledare till skickliga hantverkare. Det breda ansvaret förutsätter att du har förmågan att överblicka helheten och ligga steget före i alla skeden i projekten.
Du rapporterar direkt till VD och du utgår från kontoret i Solna, men med anställda och projekt över hela Stockholm. Din grupp består av 8-20 anställda i roller såsom arbetsledare, förmän och yrkesarbetare.
Som ledare drivs du av företagets värderingar, vilka hos oss är pålitlighet, omsorg och entreprenörskap och du integrerar dessa värderingar i ditt dagliga arbete och ledarskap.
Teoretisk bakgrund:
Eftergymnasial byggteknisk utbildningsbakgrund (eller motsvarande)
Arbetsmiljöutbildning (BAM, Bas-U)
Behörighets utbildningar - t ex heta arbeten, BAM, Bas U, Bas P
Arbete i offentlig miljö
Säkra lyft
Entreprenadjuridik 1+2
AMA
Mark & Finplanering
BF9K utbildning är meriterande
Varmt välkommen med din ansökan!
Den här rekryteringen görs i samarbete med Rekrytering Stockholm som besvarar dina frågor och behandlar din ansökan.
