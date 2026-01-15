Platschef i Spånga
2026-01-15
Är du en engagerad och utvecklingsorienterad ledare som brinner för att skapa en trygg arbetsmiljö och utveckla människor? Vi söker nu en platschef som vill ta ett helhetsansvar för vår produktionsanläggning och samtidigt bidra till långsiktig förbättring och tillväxt.
Om rollen Som platschef har du en nyckelroll i att leda och utveckla verksamheten med fokus på personal, arbetsmiljö och effektiv produktion. Du är närvarande i det dagliga arbetet, stöttar dina medarbetare och driver initiativ som stärker kompetens, säkerhet och kvalitet. Rollen kräver att du är strukturerad, kommunikativ och har förmåga att inspirera och motivera ditt team.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är:
Fullt personalansvar för cirka 10 medarbetare, inklusive kompetensutveckling och arbetsmiljöarbete
Säkerställa en trygg och säker arbetsplats genom efterlevnad av rutiner och implementering av nya initiativ
Driva förbättringsarbete och utvecklingsprojekt för att optimera processer och flöden
Ansvara för budget, resultat och rapportering
Säkerställa hög kvalitet i produktionen och leverera enligt kundkrav
Följa upp KPI:er och måluppfyllnad
Vi söker dig som:
Har erfarenhet av ledarskap inom tillverkningsindustri eller liknande verksamhet
Är en trygg och inspirerande ledare som motiverar och utvecklar dina medarbetare
Har god förståelse för produktionsprocesser och förbättringsarbete
Är strukturerad, kommunikativ och van att fatta beslut i en dynamisk miljö
Krav för tjänsten:
Teknisk och/eller ekonomisk eftergymnasial utbildning eller motsvarande erfarenhet
Tidigare erfarenhet som platschef eller liknande roll
Goda kunskaper i svenska och engelska
Erfarenhet av produktion- eller förädlingsprocesser
God ekonomisk förståelse och vana vid affärssystem
B-körkort
Vi erbjuder: En nyckelroll i en framtidsorienterad organisation där du får möjlighet att påverka och utveckla både verksamheten och människorna. Hos oss är ledarskap och medarbetarutveckling lika viktigt som produktionsresultat.
Om REMONDIS:
Bli en del av ett bolag som varje dag arbetar för en ljusare framtid, för kommande generationer och vår planet; REMONDIS - cirkulär ekonomi - på riktigt.
REMONDIS är världens tredje största återvinningsbolag och vi ser till att över 30 miljoner ton avfall blir ny råvara - varje år. Vi verkar i en bransch som verkligen har framtiden för sig och som är en nödvändighet om världen ska ha en ljusare framtid. Vi är ett härligt team som utvecklar verksamheten i Sverige för att leverera branschens bästa service inom återvinning. Så ansöker du
