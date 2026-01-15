Platschef i Spånga

Remondis Sweden AB / Byggjobb / Stockholm
2026-01-15


Är du en engagerad och utvecklingsorienterad ledare som brinner för att skapa en trygg arbetsmiljö och utveckla människor? Vi söker nu en platschef som vill ta ett helhetsansvar för vår produktionsanläggning och samtidigt bidra till långsiktig förbättring och tillväxt.
Om rollen Som platschef har du en nyckelroll i att leda och utveckla verksamheten med fokus på personal, arbetsmiljö och effektiv produktion. Du är närvarande i det dagliga arbetet, stöttar dina medarbetare och driver initiativ som stärker kompetens, säkerhet och kvalitet. Rollen kräver att du är strukturerad, kommunikativ och har förmåga att inspirera och motivera ditt team.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är:

Fullt personalansvar för cirka 10 medarbetare, inklusive kompetensutveckling och arbetsmiljöarbete

Säkerställa en trygg och säker arbetsplats genom efterlevnad av rutiner och implementering av nya initiativ

Driva förbättringsarbete och utvecklingsprojekt för att optimera processer och flöden

Ansvara för budget, resultat och rapportering

Säkerställa hög kvalitet i produktionen och leverera enligt kundkrav

Följa upp KPI:er och måluppfyllnad

Vi söker dig som:

Har erfarenhet av ledarskap inom tillverkningsindustri eller liknande verksamhet

Är en trygg och inspirerande ledare som motiverar och utvecklar dina medarbetare

Har god förståelse för produktionsprocesser och förbättringsarbete

Är strukturerad, kommunikativ och van att fatta beslut i en dynamisk miljö

Krav för tjänsten:

Teknisk och/eller ekonomisk eftergymnasial utbildning eller motsvarande erfarenhet

Tidigare erfarenhet som platschef eller liknande roll

Goda kunskaper i svenska och engelska

Erfarenhet av produktion- eller förädlingsprocesser

God ekonomisk förståelse och vana vid affärssystem

B-körkort

Vi erbjuder: En nyckelroll i en framtidsorienterad organisation där du får möjlighet att påverka och utveckla både verksamheten och människorna. Hos oss är ledarskap och medarbetarutveckling lika viktigt som produktionsresultat.
Om REMONDIS:
Bli en del av ett bolag som varje dag arbetar för en ljusare framtid, för kommande generationer och vår planet; REMONDIS - cirkulär ekonomi - på riktigt.
REMONDIS är världens tredje största återvinningsbolag och vi ser till att över 30 miljoner ton avfall blir ny råvara - varje år. Vi verkar i en bransch som verkligen har framtiden för sig och som är en nödvändighet om världen ska ha en ljusare framtid. Vi är ett härligt team som utvecklar verksamheten i Sverige för att leverera branschens bästa service inom återvinning.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-28
Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-6929671-1791403".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Remondis Sweden AB (org.nr 556114-2810), https://jobb.remondis.se
Gunnebogatan 15 (visa karta)
163 53  SPÅNGA

Arbetsplats
Remondis Sweden

Jobbnummer
9686411

