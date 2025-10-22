Platschef grundläggning
Var med och bygg framtidens samhälle!
Vill du leda spännande projekt som bokstavligen lägger grunden för framtiden? Peab Grundläggning ser en stark och lovande lokal marknad med stora möjligheter och nu söker vi en engagerad platschef med utgångspunkt i Luleå eller Skellefteå. Hos oss får du en nyckelroll i projekt som formar vår vardag - från broar och hus till hamnar och spår.
Om Peab Grundläggning
Vi är ett av Sveriges största företag inom spontning, pålning, borrning och grundförstärkning - och en del av Peabkoncernen. Vår styrka ligger i vår lokala närvaro, våra egna resurser och vår passion för att bygga hållbart där livet levs. Grundläggning är ett viktigt och många gånger tekniskt komplicerat arbete som innebär allt från geotekniska lösningar till professionellt genomförda entreprenaduppdrag.
Din roll som platschef
Som platschef är du hjärtat i projektet - från planering till färdigställande. Du leder ett yrkeskunnigt team och har ansvar för ekonomi, kvalitet, arbetsmiljö och kundrelationer. Du får möjlighet att driva flera projekt parallellt inom regionen.
Du kommer till en arbetsplats där gemenskap, humor och trivsel är lika viktiga som teknisk kompetens. Vi tror på att framgång skapas tillsammans - och du blir en del av ett team som stöttar varandra och har kul på jobbet. Publiceringsdatum2025-10-22Arbetsuppgifter
Leda och fördela arbetet i projekt - både för egen personal och underentreprenörer
Ansvara för projektets ekonomi, tidplan och resurser
Säkerställa kvalitet, miljö, arbetsmiljö och säkerhet
Skapa goda kundrelationer och identifiera affärsmöjligheter
Delta i byggmöten och hålla arbetsplatsmöten.
Vem är du?
Vi söker dig som har:
Eftergymnasial teknisk utbildning inom samhällsbyggnad eller motsvarande erfarenhet
Minst 3 års erfarenhet som platschef inom grundläggning eller anläggning
Goda kunskaper i byggjuridik och ekonomi
Förmåga att leda, inspirera och utveckla ditt team
Körkort B och tillgång till bil
God svenska i tal och skrift
Du är strukturerad, lösningsorienterad och har ett tydligt ledarskap. Men framför allt är du en personlig och pålitlig kollega som delar våra värderingar: jordnära, utvecklande, personlig och pålitlig - vår JUPP.
Vi bygger med hjärtat
Peab strävar efter mångfald och inkludering. Vi välkomnar alla kvalificerade kandidater och ser gärna att du bidrar till en jämnare könsfördelning i byggbranschen.
Ansök idag!
Urval sker löpande - tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag. Har du frågor? Kontakta gärna rekryteringsspecialist Caroline Åkesson på caroline.e.akesson@peab.se
.
Observera att vi inte tar emot ansökningar via e-post.
Vi kan komma att genomföra bakgrundskontroller på våra slutkandidater som en del av vår rekryteringsprocess.
I denna rekrytering har vi gjort ett aktivt val av annonsering och rekryteringsstöd och avböjer oss vänligt men bestämt kontakt från rekryterings- eller annonseringsbolag.
Vi erbjuder
I Peabkoncernen blir du delaktig i det spännande arbetet att bygga framtidens hållbara samhälle. Vi engagerar oss i sociala frågor och i frågor som rör miljön för de människor som nu och i framtiden påverkas av det vi bygger och anlägger. Vi vill tillvarata all kompetens på arbetsmarknaden och eftersträvar mångfald.
Det är viktigt för oss att du delar våra kärnvärden jordnära, utvecklande, personliga och pålitliga eftersom de är grundläggande för det vi gör. Hos oss finns stora möjligheter till personlig utveckling. Vill du bygga ett hållbart samhälle med oss?
Välkommen med din ansökan!
Peab är Nordens samhällsbyggare med 13 000 medarbetare och en omsättning på 58 miljarder kronor. Med lokal närvaro och fokus på egna resurser utvecklar, anlägger och bygger vi vardagen där livet levs. Huvudkontoret finns i Förslöv på Bjärehalvön i Skåne. Aktien är noterad vid Nasdaq Stockholm. Ersättning
