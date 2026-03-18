Platschef Dalarna
2026-03-18
Är du en driven ledare som vill följa med på vår framgångsresa? Vi söker nu en Platschef till våra depåer i Dalarna som innefattar Borlänge, Ludvika, Mora och Falun. Publiceringsdatum2026-03-18Om tjänsten
Som Platschef ansvarar du för den dagliga verksamheten på depån, du leder och fördelar arbetet och resurser. Rollen kräver att du kan fatta egna beslut och du kommer få ett stort ansvar, men samtidigt en stor frihet att påverka utvecklingen av verksamheten i Dalarna.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är
• Leda, fördela och följa upp arbetet på depån
• Kundbearbetning och merförsäljning
• Fakturering
• Projektledning och projektuppföljning med fokus på lönsamhet och affären
• Ta fram och granska offerter och avtal
• Personal- och arbetsmiljöansvar samt kompetensutveckling
• Resultat- och budgetansvar
• Miljö- och kvalitetsansvar
Som stöd har du ett nätverk av personer och funktioner inom Ramudden koncernen. Du ansvarar även för att främja samarbeten med övriga depåer i regionen och koncernen. Du rapporterar till Regionchef.
Placeringsort: Borlänge
Anställningsform: Provanställning/Tillsvidareanställning
Löneform: månadslön
Om dig
Vi söker dig som är en trygg, affärsdriven och säljfokuserad ledare. För att lyckas i rollen ser vi gärna att du har en lokal förankring samt tidigare erfarenhet som ledare. Du som söker bör ha grundläggande företagsekonomisk förståelse samt god administrativ vana. Vidare ser vi det som meriterande om du kommer från bygg- och anläggningsbranschen eller liknande.
Som person är du engagerad, resultatfokuserad och trivs att arbeta i team. Du har en förmåga att få saker gjorda och att få människor omkring dig att arbeta åt samma håll. Då det dagliga arbetet innebär mycket kontakt med olika aktörer krävs det att du har en hög social kompetens och lätt att samarbeta. Du har B-körkort och goda kunskaper i svenska i tal och skrift samt behärskar engelska då engelska är vårt koncernspråk.
Vi kommer lägga stor vikt vid personliga egenskaper och social kompetens i denna rekrytering.Om företaget
På Ramudden brinner vi för att skapa säkra arbetsplatser. Vi finns på 90 depåer och erbjuder uthyrningsprodukter, tjänster och helhetslösningar som gör det tryggare att arbeta i trafikerade miljöer. Men i grunden handlar det inte om skyltar, barriärer eller fordon utan om människor. Vårt syfte är enkelt men viktigt: alla ska komma hem oskadda varje dag. Det gäller de som jobbar på arbetsplatsen, de som måste passera förbi och oss själva.
Våra kärnvärden
Nära, drivna och omtänksamma är inte bara ord för oss - det är hur vi jobbar tillsammans, varje dag.
Vi bygger starka relationer till varandra och våra kunder. Vi är drivna, tillgängliga och lösningsfokuserade i vårt jobb. Vi är omtänksamma och personliga och respekterar varandras olikheter.
Detta erbjuder vi dig
Som vår nya kollega blir du en del av ett framåtblickande företag med stark sammanhållning, stabil grund och stort engagemang. Vi vet att vår framgång bygger på våra medarbetare och därför satsar vi långsiktigt på kompetensutveckling, lärande och möjligheter att växa inom bolaget. Vi har också ett tydligt fokus på välmående, med friskvårdssatsningar som ska bidra till både hälsa och gemenskap. Hos oss får du tillgång till förmåner inom både hälsa, friskvård och fritid.
Läs mer om oss på Jobb & karriär | RamuddenÖvrig information
Vi på Ramudden arbetar för att alla ska komma hem oskadda därför ser vi det som en självklarhet att alkohol och droger inte hör hemma på våra arbetsplatser och/eller i trafiken. Vi genomför därför alkohol- och drogtester vid nyanställningar. Vi genomför även bakgrundskontroller för en trygg och säker arbetsmiljö.
Vi välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Rekryteringen sker löpande, välkommen med din ansökan! Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ramudden AB
(org.nr 556674-6730), http://www.ramudden.se/ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Regionchef
Marcus Berglund marcus.berglund@ramudden.se 070- 305 00 53 Jobbnummer
9805490