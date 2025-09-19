Platschef Bygg
Futuria People AB / Byggjobb / Växjö Visa alla byggjobb i Växjö
2025-09-19
, Alvesta
, Uppvidinge
, Lessebo
, Hylte
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Futuria People AB i Växjö
, Ljungby
, Värnamo
, Karlskrona
, Kalmar
eller i hela Sverige
Har du erfarenhet från bygg och vill jobba i en bred roll med stor frihet där du får möjlighet att ta ett helhetsansvar för projekt från ax till limpa? Då kan detta vara jobbet för dig, ansök redan idag!
Kund är ett komplett byggföretag och en trygg aktör med lång erfarenhet som utför allt från projektering fram tills slutbesiktning. Bolaget utför alla typer av entreprenader och byggservice gentemot företag, fastighetsägare och offentlig förvaltning, men med ett huvudfokus på totalentreprenader inom nybyggnation.
Bolagets verksamhetsområdet finns i Kronoberg, Blekinge, Kalmar och Jönköpings län och detta är en tjänst med utgångspunkt från kontoret i Åseda / Växjö / Vetlanda.
Tjänsten är en direktrekrytering vilket innebär att rekryteringsprocessen sker genom Futuria People men du kommer anställas direkt hos kund.Publiceringsdatum2025-09-19Om tjänsten
Som Platschef kommer du vara en viktig del i bolagets fortsatta entreprenadverksamhet där du kommer driva projekt hela vägen från avtalsskrivning fram tills färdigställande och slutbesiktning. Beroende på storleken på projekt så kan du komma att ha igång flera projekt samtidigt. Några av dina ansvarsområden inkluderar:
Kontinuerliga dialoger med beställare, personal, konsulter samt underentreprenörer inför och under pågående byggprojekt.
Vara med och ansvara för projektering inför byggstart.
Upphandling och inköp av entreprenader, konsulter och material inför byggprojekt.
Upprätta projektplan.
Ansvara för projektekonomi, tids- och leveransplaner, budget och ÄTA-hanteringar.
Ansvara för projektets slutliga kvalitet och resultat.
Platsbesök ute på projekt samt vara med vid besiktning.
Vi ser gärna att du har möjlighet att pendla med max 1 timmes resväg till Åseda.
Vi söker dig som har
Erfarenhet av att driva bygg- och anläggningsprojekt, helst från rollen som projektledare, platschef, entreprenadingenjör eller liknande med erfarenhet.
Erfarenhet av att jobba med administrativa frågor gällande byggprojekt som planering, inköp och ekonomi.
Kunskaper i entreprenadjuridik samt BAS P/U.
Är affärsmässig och kommunikativ med erfarenhet av att hantera kundkontakt, personal, underentreprenörer samt konsulter.
Talar och skriver flytande svenska samt innehar B-körkort.
Du erbjuds
Korta beslutvägar och stora möjligheter att påverka i ett företag med medarbetare som trivs och där personalomsättningen är låg.
En arbetsroll med mycket fritt ansvar och fria tyglar där du får ett helhetsansvar.
Goda anställningsvillkor och förmåner.
Övrig information
Start: Enligt överenskommelse
Omfattning: Heltid
Placering: Åseda / Växjö / Vetlanda
Eventuella frågor besvaras av rekryterare Ebba Strömberg: ebba.stromberg@futuriapeople.se
Intervjuer sker löpande, välkommen med din ansökan idag!
Futuria People är en heltäckande partner inom kompetensförsörjning. Finalister i kategorin Årets Raket bland Rekryteringsföretag 2025 och Utnämnda till Årets Rekryteringsföretag 2022 i Sverige på branschens gala Recruitment Awards. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Futuria People AB
(org.nr 559058-2507) Arbetsplats
Futuria People Kontakt
Ebba Strömberg ebba.stromberg@futuriapeople.se Jobbnummer
9518424