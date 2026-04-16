Platschef Building
Ncc AB / Byggjobb / Älvsbyn Visa alla byggjobb i Älvsbyn
2026-04-16
, Boden
, Piteå
, Luleå
, Arvidsjaur
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Ncc AB i Älvsbyn
, Boden
, Piteå
, Luleå
, Arvidsjaur
eller i hela Sverige
Trivs du i en roll där ansvar och förtroende är centrala? Vi söker nu en Platschef som vill ta ett helhetsansvar för projektets genomförande och som är trygg i att fatta välgrundade beslut i vardagen. Du har ett närvarande ledarskap, ser värdet i ett metodiskt arbetssätt och förstår hur ekonomi, tidsplanering och projektstyrning samverkar för att skapa ett väl genomfört projekt. Tjänsten passar dig som har ett genuint intresse för det tekniska och för hur utförandet tar form i projektet, och som vill bidra till ett professionellt genomförande hela vägen
Om Building Norrland
Vi bygger och renoverar både kommersiella och offentliga byggnader samt bostäder över hela Norrland, från Sundsvall i söder till Luleå i norr. Avdelningen består av ca 200 engagerade medarbetare, både tjänstemän och yrkesarbetare, som tillsammans driver projekten framåt med fokus på hållbara och långsiktiga lösningar.
Tjänsten som Platschef
Som Platschef hos oss ansvarar du för projektets genomförande från kontrakt till överlämnande, med fokus på kvalitet, tid, arbetsmiljö och ekonomi. Projekten varierar i både storlek och komplexitet, och genomförs ofta i nära samarbete med kund.
Tjänsten passar dig som har ett genuint intresse för hur arbetet utförs och som trivs med att vara nära produktionen och det dagliga genomförandet. Du tycker om att följa arbetet på plats, fatta beslut nära verkligheten och bidra till att lösningar fungerar i praktiken. Samtidigt har du förmågan att hålla ihop helheten och säkerställa att projektet drivs framåt på ett kontrollerat och professionellt sätt.
Du har personalansvar för en grupp yrkesarbetare och leder arbetet genom ett närvarande och tydligt ledarskap. Förutom våra kunder är arbetsmiljön det viktigaste vi har, och du ansvarar för att skapa förutsättningar för ett säkert och välfungerande arbete på plats. Ett väl genomfört utförande bidrar inte bara till en trygg arbetsmiljö, utan också till hög kvalitet i det projekt vi överlämnar till kunden. Hos NCC får du arbeta i en organisation som satsar långsiktigt på sina ledare, med möjlighet till erfarenhetsutbyte och kompetensutveckling genom interna utbildningar och forum.
Din profil
Vi söker dig med flerårig erfarenhet som Platschef, där du har lett byggprojekt från start till färdigställande. Du har en eftergymnasial utbildning inom bygg eller motsvarande arbetslivserfarenhet och är trygg i att ta ansvar för projektets genomförande i vardagen.
För att lyckas i rollen har du ett stort intresse för själva utförandet och tycker att det är roligt att följa hur arbetet drivs och tar form på plats. Du är närvarande i genomförandet, fattar beslut nära verksamheten och har förståelse för hur tekniska val och arbetssätt påverkar både produktion och slutresultat. Ditt arbetssätt är strukturerat och professionellt, med fokus på att driva projektet framåt på ett kontrollerat och kvalitativt sätt. Du behöver ha goda kunskaper i svenska i både tal och skrift
NCC erbjuder
NCC vill vara en attraktiv arbetsgivare med medarbetare som trivs och utvecklas så därför erbjuder vi dig ett stort utbud av personalförmåner och internutbildningar. NCC har kollektivavtal för alla medarbetare vilket ger dig en bra grundtrygghet och ett tydligt regelverk så att du vet vad som gäller för din anställning. Vi erbjuder även försäkringar, arbetstidsförkortning, friskvårdsbidrag samt lunchförmån. Ytterligare erbjudanden och rabatter hittar du via vår förmånsportal Benify
Ytterligare information
Tjänsten är en tillsvidareanställning med sex månaders provanställning. Rollen kräver regelbunden fysisk närvaro ute i våra projekt, och vi söker därför dig som bor - eller har möjlighet att bosätta dig - inom Norrbottens län. Våra initiala projekt ligger inom dagspendlingsavstånd från Luleå, men det är även möjligt att pendla smidigt från norra Västerbotten, exempelvis från Skellefteå. B-körkort är ett krav då våra projekt ligger där kunderna finns. Den här tjänsten bakgrundskontrolleras i enlighet med NCC:s säkerhetskultur. Avdelningen arbetar med säkerhetsklassade projekt.
Kontakt och ansökan
Ansök senast 30 april 2026. Urval sker löpande så skicka in din ansökan så snart som möjligt
Frågor? Kontakta gärna:
Josefin Hermansson, Produktionschef: 0702-052119
Fanny Reinhardt Kånge, HR Specialist, 0762-827148
Bygg med oss och få branschens bästa kollegor
På NCC drivs vi av att fortsätta utvecklas, oavsett om det handlar om våra byggprojekt eller vår personliga kompetens. Varje dag driver vi branschens mest spännande och komplexa byggprojekt framåt i ett nära samarbete mellan våra medarbetare, samarbetsparters och kunder. Hos oss är du en betydelsefull medarbetare som bidrar till de landmärken som definierar våra städer och samhällen. Här tar våra medarbetare en aktiv roll i en företagskultur grundad på stabila värderingar och beteenden för en trygg och säker arbetsplats. Vår samlade kompetens och varierande bakgrund gör skillnad.
NCC - ett av de ledande företagen i Norden
Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-30 Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare NCC AB
(org.nr 556034-5174), https://www.ncc.se
Box 803
)
971 25 LULEÅ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
NCC Kontakt
Fanny Reinhardt Kånge fanny.reinhardt.kange@ncc.se Jobbnummer
9857884