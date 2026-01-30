Platschef Anläggning till Svevia i Linköping
Svevia AB (publ) / Byggjobb / Linköping Visa alla byggjobb i Linköping
2026-01-30
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Svevia AB (publ) i Linköping
, Norrköping
, Söderköping
, Kinda
, Karlsborg
eller i hela Sverige
Att bygga och sköta om vägar och infrastruktur är stort. Att bidra till samhällsutvecklingen är ännu större. Hos oss får du göra både och. Nu söker vi efter en erfaren Platschef till vårt Anläggningsverksamhet i Linköping. Inom Svevia kombinerar vi det lilla företagets gemenskap och lagkänsla med storföretagets stabilitet. Här får du möjlighet att utvecklas som en specialist på väg - med engagemang, samarbete och ansvar.
Är du nyfiken på Svevia som din nästa arbetsgivare? Vill du dela väg med oss?
Denna roll är placerad i Linköping
Rollen som Platschef
Vi söker nu en engagerad och driven Platschef som vill leda större mark- och infrastrukturprojekt inom mark och betong. Svevia i Linköping är på tydlig frammarsch och satsar nu för att kunna bli ännu bättre - och där vill vi ha med dig!
Som Platschef hos oss får du möjlighet att forma och leda ditt team, samtidigt som du har stöd av en erfaren och stark organisation i ryggen. Vi söker dig som har förmågan att bygga förtroenden både internt och externt, driva lönsamma affärer och skapa hållbara team. Du kommer initialt ha personalansvar för några yrkesarbetare men ett tydligt fokus på att rekrytera fler och bygga ditt team.
En viktig del i denna roll kommer att vara skapandet av ett vinnande team tillsammans med projektchefer och arbetschef.
Så kommer din vardag att se ut i din roll som Platschef:
Leda och planera projekt från anbud till slutberäkning
Ansvara för säkerhet, arbetsmiljö och miljö i projekten
Hantera produktionskalkyler, budget och produktionsplanering
Säkerställa att projektet levereras enligt ekonomiska mål, inklusive månadsuppföljning och prognos
Se till att dokumentationen är korrekt och att kvaliteten uppfyller kontraktskrav och projektmål
Bygga och upprätthålla goda kundrelationer i pågående projekt
Är du redo för nästa steg i din karriär? Vi vill gärna berätta mer om vad vi på Svevia kan erbjuda!
Vem är du?
För att vara framgångsrik i rollen ser vi att du har ett par års erfarenhet av liknande roller. Du har branscherfarenhet inom anläggning i komplexa projekt inom mark och betong och du vet vad som krävs att få framgångsrika och produktiva projekt. Du är van vid att driva - och ta projekt i mål, möta kunder och läsa kontrakt. Du har också tidigare erfarenhet från personalansvar samt ekonomi- och prognosansvar.
Du gillar utmaningar och är en fena på problemlösning, planering, ordning och struktur. Vi värdesätter ett utvecklande ledarskap där du som ledare tar fram det bästa hos dina medarbetare och bidrar till uppbyggnaden av ett starkt och välmående team. Vi önskar att du har ett värderingsstyrt ledarskap och arbetar aktivt med att vårda en gemensam värdegrund. God kommunikationsförmåga i både skrift och tal på svenska och B-körkort är också viktiga kvalifikationer.
En del av något större
Utifrån Svevias strategier, mål och värdegrund får du de förutsättningar som krävs för att göra skillnad och bidra till företagets utveckling. Beslutsvägarna är korta, det är lätt att påverka och göra sin röst hörd. Och hos oss står ledarskapet i fokus, vilket gör att du kontinuerligt får möjlighet att utvecklas i din roll. Och det är på riktigt!
Vi månar om att vara en arbetsplats för alla. Att du ska leda genom dina medarbetare ser vi som en självklarhet. Det är som lag vi skapar framgång. Det är så vi gör affärer och genererar resultat.
Det är så vi får stad och land att fungera. Vill du dela väg med oss?
Ansökan och information
Du ansöker enkelt genom att skicka in ditt CV och svara på några urvalsfrågor. Vår rekryteringsprocess bygger på ett kompetensbaserat arbetssätt, det är en förutsättning för att rekrytera kvalitetssäkert, inkluderande och fördomsfritt. Därför vill vi inte ha ett personligt brev.
Slutkandidat kommer även att omfattas av en bakgrundskontroll.
Vi önskar få in din ansökan snarast möjligt, men senast den XX. Urval och intervjuer sker löpande så tveka inte med din ansökan.
Har du frågor om rekryteringsprocessen är du välkommen att kontakta någon av våra projektchefer, Sjoerd Dijkstra, sjoerd.dijkstra@svevia.se
eller Isa Appelqvist, isa.appelqvist@svevia.se
eller Talent Acquisition Partner Marcus Rosenblom på marcus.rosenblom@svevia.se
Vi har tagit ställning till annonsering, vilket gör att vi inte önskar säljsamtal för ytterligare frågor kring annonsering, rekrytering eller bemanning. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7143945-1816018". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Svevia AB (publ)
(org.nr 556768-9848), https://jobb.svevia.se
Fångögatan 2 (visa karta
)
582 78 LINKÖPING Arbetsplats
Svevia Jobbnummer
9714129