Platschef - Smile Malmö City
2025-12-19
Var med och skapa Sveriges bästa tandvård tillsammans med oss!
Till vår klinik Smile Malmö City söker vi nu en platschef. Missa inte möjligheten att bli en del av Smile!
Att vara platschef hos Smile Tandvård
Som platschef hos Smile Tandvård har du ett övergripande ansvar för kliniken Smile Malmö City, med fullt ansvar för verksamhet, resultat och långsiktig utveckling. Du leder och utvecklar en klinik med cirka 15 engagerade medarbetare som bedriver både allmäntandvård och specialisttandvård inom ortodonti.
Rollen kombinerar ett närvarande och coachande ledarskap med ett tydligt affärs- och resultatfokus. Du ansvarar för att omsätta övergripande mål och strategier till konkreta aktiviteter i den dagliga verksamheten, samtidigt som du driver klinikens utveckling framåt. Tillsammans med ditt team arbetar du systematiskt mot uppsatta mål, identifierar förbättringsområden och initierar åtgärder som stärker kvalitet, effektivitet och lönsamhet.
Som platschef är du en nyckelperson i att skapa engagemang, riktning och struktur på kliniken. Rollen är bred och kräver både strategisk höjd och operativ närvaro. Tempot är stundtals högt, och vi ser att du motiveras av att arbeta i en miljö där ansvar, beslutsfattande och utveckling går hand i hand.
Du rapporterar till regionchef Sara Magnusson och ingår i region Syds ledningsgrupp, där du bidrar aktivt till regionens gemensamma utveckling och måluppfyllelse.
Dina huvudsakliga ansvarsområden:
Leda och fördela det dagliga arbetet på kliniken, inklusive drift, bemanning, schemaläggning och löpande frågor
Ansvara för klinikens strategiska och operativa planering på kort och lång sikt, med fokus på kontinuerliga förbättringar och hållbar tillväxt
Coacha, utveckla och följa upp medarbetargruppen genom ett närvarande ledarskap
Ansvara för medarbetar- och lönesamtal samt arbetsmiljö- och arbetsrättsliga frågor
Ansvara för rekrytering, onboarding och offboarding av medarbetare
Leda klinikens affärs- och verksamhetsplanering i samarbete med regionchef
Driva kliniken genom förändring, inklusive implementering av nya arbetssätt och förutsättningar kopplade till tandvårdsreformen och Tiotandvården
Ha fullt resultat- och budgetansvar samt arbeta strukturerat och analytiskt mot uppsatta KPI:er såsom NPS, medarbetarnöjdhet, EBITDA och omsättning
Säkerställa en hög kvalitet och service i patientupplevelsen i linje med Smiles varumärke och värderingar
Initiera, leda och följa upp affärsutvecklande initiativ och projekt som stärker klinikens konkurrenskraft
Vem söker vi?
Smile Tandvårds medarbetare är avgörande för vår framgång. Hos oss sätter vi modiga mål och arbetar målmedvetet för att nå dem. Därför är din inställning, ditt ledarskap och din personlighet A och O för oss.
Som ledare inom Smile är du engagerad, närvarande och empatisk. Du skapar starka team genom ett inkluderande ledarskap och tror på att en god arbetsmiljö och ett positivt arbetsklimat är grunden för en välmående och framgångsrik klinik. Du förstår att det är genom engagerade medarbetare som långsiktiga resultat skapas.
I rollen som platschef har du fullt resultatansvar, och vi ser därför att du trivs i en miljö där mål, siffror och uppföljning är en naturlig del av vardagen. Du tycker om att sätta dig in i klinikens KPI:er, analysera nuläge och identifiera nycklar som bidrar till ökad lönsamhet och hållbar tillväxt. Samtidigt gör du detta på ett motiverande och engagerande sätt - där du involverar dina medarbetare och skapar gemensam riktning och driv framåt.
Vi ser att du är ansvarstagande, lösningsfokuserad och nyfiken, med förmåga att omsätta idéer till handling. Rollen innebär stort ansvar, och vi ser gärna att du har ett entreprenöriellt förhållningssätt och trivs med att utveckla både människor och verksamhet.
Kärnkrav:
Flerårig erfarenhet av personalansvar och ledarskap
Erfarenhet av att arbeta med resultat-, budget- och målstyrning
God förmåga att leda, prioritera och fatta beslut i en operativ samt strategisk vardag
Förmåga att skapa struktur, tydlighet och framdrift i verksamheten
Klinisk tandvårdsbakgrund eller god förståelse för tandvårdsverksamhet
Mycket god kommunikativ förmåga i svenska, i tal och skrift
Stark meriterande:
Erfarenhet av förändringsledning och verksamhetsutveckling
Erfarenhet av att arbeta med kvalitetsuppföljning, patientsäkerhet eller vårdnära processer
Anställningsform och tillträde
Vi erbjuder en tillsvidareanställning på heltid (100 %). Tjänsten inleds med en provanställning. I denna process jobbar vi med löpande urval och tillsättning, vilket betyder att tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag så välkommen med din ansökan redan idag.
Ansökan och frågor
Vill du också vara med och bidra till att skapa Sveriges bästa tandvård? Då tror vi att den här tjänsten kan vara något för dig! Du skickar in din ansökan genom vårt ansökningsformulär, så återkommer vi till dig via mail eller telefon för återkoppling så snart vi har möjlighet.
Vi tror på forskningsbaserade och objektiva utvärderingsmetoder som stöd i arbetet att hitta rätt person till rätt roll. Därför använder vi oss utav arbetspsykologiska tester, kompetensbaserade intervjuer och bakgrundskontroll i våra rekryteringsprocesser. På vår karriärsida kan du läsa mer om stegen i vår kompetensbaserade rekryteringsprocess. I rekryteringsprocessen gör vi bakgrundskontroll via Verifiera i samband med referenstagning.
Har du specifika frågor är du varmt välkommen att kontakta regionchef, och din närmsta chef, Sara Magnusson: sara.magnusson@smile.se
alternativt ansvarig rekryterare för processen: Jessica Ivarsson: jessica.ivarsson@smile.se
