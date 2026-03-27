Platschef - Led byggprojekt från start till mål
EnRival AB / Byggjobb / Helsingborg Visa alla byggjobb i Helsingborg
2026-03-27
, Bjuv
, Åstorp
, Höganäs
, Landskrona
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos EnRival AB i Helsingborg
, Bjuv
, Åstorp
, Höganäs
, Landskrona
eller i hela Sverige
Jobbannons: Platschef - NV Skåne
Sydbyggarna Entreprenad AB söker nu en erfaren Platschef som vill vara med och driva våra byggprojekt framåt!
Om rollenSom Platschef hos oss har du en nyckelroll med helhetsansvar för projektens genomförande. Du ansvarar för produktion, arbetsmiljö, kvalitet och ekonomi, samt leder och samordnar både interna team och underentreprenörer. Rollen innebär ett självständigt och omväxlande arbete där du får möjlighet att påverka och utveckla både projekt och arbetssätt.
Arbetsuppgifter:* Driva och leda byggprojekt från start till mål* Delta i framtagande av tidplaner* Samordna underentreprenörer (UE)* Genomföra arbetsberedningar* Säkerställa kvalitet, arbetsmiljö och ekonomi i projekten
Din profil:* Flera års erfarenhet som Platschef inom bygg* Erfarenhet av projekt mot offentlig sektor är meriterande* Byggteknisk utbildning (gymnasium/YH/högskola)* B-körkort (krav)* God ledarskapsförmåga och samarbetsförmåga* Strukturerad, ansvarstagande och lösningsorienterad
Om ossSydbyggarna Entreprenad AB är ett växande bolag med stark laganda och stort engagemang. Vi är ett team på ca 15-20 personer som värdesätter samarbete, utveckling och att nå resultat tillsammans. Vi har vårt huvudkontor i Helsingborg och verkar främst i nordvästra Skåne.
Placering: Projekt inom NV SkåneStart: Enligt överenskommelse
Låter detta som rätt nästa steg i din karriär? Skicka din ansökan eller hör av dig för mer information!Tipsa gärna någon i ditt nätverk som kan vara intresserad.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov.
Sista dag att ansöka är 2026-04-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Enrival AB
(org.nr 556689-0207)
215 32 HELSINGBORG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Helsingborg Kontakt
HR Manager
Maria Dimitriyevska maria@karriarkonsulten.se 0700917520 Jobbnummer
9823761