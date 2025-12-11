Platschef - AQ Enclosure Systems
2025-12-11
Vi söker en engagerad och driven operativ ledare och lagspelare som vill ta helhetsansvar för AQ Enclosure Systems i Vaggeryd. Fokus blir att optimera och bygga verksamheten och organisationen för framtiden och aktivt och operativt verka för nya kunder och projekt.
Rollen:
Du arbetar nära ditt team för att utveckla verksamheten och skapa förutsättningar för tillväxt och lönsamhet. Du har ett övergripande ansvar på enheten omfattande anställda, produktion, försäljning, inköp, teknik, lager och logistik. Din verksamhet bedrivs så att ett bra finansiellt resultat kan uppnås. Att vidareutveckla befintlig kundbas och bearbeta nya kunder ingår som centrala delar i ditt arbete parallellt med att vara en bra ledare och förebild för den totala verksamheten. Du svarar för den gemensamma arbetsmiljön och ser till att kvalitet, säkerhet och hållbarhetsarbete inom bolaget kontinuerligt utvecklas.
Kravprofil:
Vi söker dig med erfarenhet från tillverkande industri mot krävande industrikunder och som vill jobba i mixen av produktion, människor, teknik och kunder. Du ska ha erfarenhet av produktion, gärna med inriktning på plåtbearbetning. Entreprenörskapet finns naturligt hos dig, du gillar kundkontakt och har lätt för att bygga nya affärsrelationer.
Du är tydlig och trygg i ditt ledarskap och skapar därigenom stabilitet, tillit och engagemang inom din organisation. Du föregår med gott exempel, blir "en i gänget", är närvarande och jobbar hands on för att skapa tillväxt. Genom ett starkt resultatfokus och tätt samarbete med övriga i organisationen skapar du förutsättningar att driva utveckling och förändring. Därtill är du en van kommunikatör både internt och externt. Att knyta an till och leva efter våra kärnvärden är en förutsättning för arbetet.
Om AQ Enclosure Systems och AQ Group:
Vi erbjuder industrialisering, tillverkning och avancerad montering av både tunnplåtsdetaljer och kompletta maskinsystem till kunder med höga krav på kvalitet och finish. Vi jobbar med laserskärning, pressning, stansning, bockning, svetsning, lackering och avancerad montering. Totalt omfattar verksamheten ca 60 anställda och har idag ca 140 MSEK i omsättning.
AQ Enclosure Systems är ett dotterbolag inom AQ Group, en börsnoterad koncern med huvudkontor i Västerås. AQ är ett värderingsstyrt och spännande företag med korta beslutsvägar och prestigelös atmosfär. Hos oss får du möjligheten att vara en drivande kraft och utvecklas i en dynamisk koncern där initiativrikedom och genomförandeförmåga uppmärksammas och belönas. Vi tror på att arbeta tillsammans för att uppnå goda resultat. AQ Group har 8000 medarbetare globalt inom sju olika affärsområden med en total omsättning på över 9 miljarder SEK. För mer information, besök: www.aqgroup.com
AQ:s värdegrund: Kunden i Fokus, Enkelhet, Entreprenörsanda, Kostnadseffektivitet, Mod & Respekt.
Din ansökan:
Urval sker löpande därför uppskattar vi om du skickar in din ansökan så snart som möjligt. Dock senast 11 januari 2026. Frågor om tjänsten besvaras av HR-chef Jenny Eivhammar via e-post: jenny.eivhammar@aqgroup.com
Ersättning: Lön enligt överenskommelse
Sista dag att ansöka är 2026-01-11
Detta är ett heltidsjobb.
Arbetsgivare: AQ Group AB (org.nr 556281-8830)
(org.nr 556281-8830) Arbetsplats
AQ Group Kontakt
Jenny Eivhammar jenny.eivhammar@aqgroup.com
9638617