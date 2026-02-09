Plats för sommarjobbare inom fastighetsskötsel
2026-02-09
Nu söker vi dig som vill sommarjobba med fastighetsskötsel hos Kopparstaden och som vill bidra till hela, rena och snygga bostadsområden.
Arbetsuppgifterna är skötsel av utemiljö såsom gräsklippning, rensning av rabatter och klippning av buskar samt att hålla rent och snyggt i våra källare, vindar och tvättstugor.
Perioden för sommarjobb är 15/6-14/8 och de vi anställer arbetar 4-7 veckor av dessa. Är det någon vecka under perioden som du inte har möjlighet att jobba så skriv det under övriga upplysningar i din ansökan.
Vi söker dig
Vi söker dig som fyllt 17 år (född -09 eller tidigare) och gillar att arbeta utomhus i alla väder. Vi förväntar oss att du har driv, att du kan ta tag i uppgifter och lösa dem på egen hand. Att du tycker om att jobba tillsammans med andra är en förutsättning. Har du tidigare erfarenhet av liknande arbete eller har arbetat hos oss tidigare så är det meriterande.
Ansökan och kontakt
Vi vill ha din ansökan senast 15 mars 2026. I ansökan vill vi att du berättar lite om dig själv.
Urval kommer att ske löpande under ansökningstiden.
Om du har några frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta bovärdschef Maja Kronvall, tel. 023-45878 eller bovärdschef Mattias Jansson, tel. 023-45897.
Se alla våra sommarjobb på https://www.kopparstaden.se/om-oss/jobba-hos-oss/sommarjobb
och sök det som passar dig. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-15
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kopparstaden AB
791 19 FALUN Jobbnummer
