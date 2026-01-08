Plankans Ölhall söker kock
2026-01-08
Kock till kvarterskrog i Majorna - heltid kvällstid
Vi söker nu en kock till vår mysiga kvarterskrog i hjärtat av Majorna, Göteborg. Här arbetar vi i ett litet och sammansvetsat team där matglädje, kvalitet och trivsel står i fokus - både för våra gäster och för oss som jobbar här.Publiceringsdatum2026-01-08Om tjänsten
Du kommer att arbeta med sedvanliga arbetsuppgifter i kök, såsom:
- Förberedelser och tillagning av mat
- Planering av meny och råvarubeställning
- Disk, städ och daglig hygienkontroll i köket
- Samarbete med övrig personal för att skapa en positiv helhetsupplevelse för våra gäster
Vi söker i första hand någon som vill arbeta heltid (100%) och arbetstiden är förlagd till kvällar och helger. Restaurangen är öppen 7 dagar i veckan och passen roterar mellan teamet.
Om dig
Vi söker dig som har:
- Erfarenhet av arbete i kök, gärna från liknande miljö
- God samarbetsförmåga och förmåga att arbeta självständigt
- Högt engagemang och känsla för kvalitet
- Erfarenhet av menyplanering och prissättning
- Ett gott humör och vilja att bidra till en god stämning, både med kollegor och gäster
- Känsla för ordning och reda
Kockutbildning eller motsvarande erfarenhet är ett krav.
Vi erbjuder
- En trygg anställning med kollektivavtal i en personlig och trevlig arbetsmiljö
- Möjlighet att påverka menyer och utbud
- Ett team som gillar att ha roligt på jobbetSå ansöker du
Välkommen med din ansökan till info@plankansolhall.se
så snart som möjligt. Urval sker löpande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-07
