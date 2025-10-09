Planeringsledare VA
Lerums kommun är känd för sina natursköna platser med sjöar och skog. Kommunen har 3 200 medarbetare och 43 000 invånare men räknar med att växa rejält inom de närmsta åren. Lerum ligger endast 20 minuters resväg från Göteborg och står idag inför en utvecklingsintensiv period med många spännande projekt på gång, allt ifrån skola till bostäder. Kommunen arbetar för att säkra både god service, hög välfärd och ett blomstrande företagsklimat.
Dagens Samhälle har dessutom nyligen utsett Lerum till vinnare i kategorin storstadskommuner (2025) - en utmärkelse som bygger på en omfattande jämförelse av 290 svenska kommuner inom bland annat skola, vård och omsorg, ekonomi, kultur och fritid, attraktivitet, näringsliv och framtidsfaktorer som digitalisering och civil beredskap. Vi är numera en Superkommun!
På Sektor samhällsbyggnad samlas vi som arbetar med planering, byggande, infrastruktur, miljö och teknisk service. Vi arbetar tillsammans för att skapa långsiktigt hållbara och attraktiva livsmiljöer för Lerums kommuns invånare. Som planeringsledare inom VA är du en del i den strategiska samhällsplaneringen och det utvecklingsarbete som pågår. Sektorn håller för fullt på att implementera ett nytt arbetssätt där vi arbetar tillsammans och med helhetsperspektiv.
VA-enheten ansvarar för den kommunala vatten- och avloppsverksamheten i kommunen. Detta genom produktion och distribution av dricksvatten samt avledning och rening av avloppsvatten.
För att möta framtiden behöver enheten VA-planering förstärka med en planeringsledare. Totalt är vi idag 13 personer som sitter i Stenkullen med närhet till kollektivtrafik. Vi är en del av VA-verksamheten och inom enheten ansvarar vi för bland annat långsiktig planering, utredningar, VA-kompetens i projekt och detaljplaner, abonnent- och kartfrågor och VA-taxa. Hos oss får du möjlighet att vara med och skapa ett hållbart samhälle och arbeta för våra invånares bästa. Vi erbjuder dig en omväxlande och flexibel arbetsmiljö med stora möjligheter till personlig utveckling.Publiceringsdatum2025-10-09Arbetsuppgifter
Som planeringsledare får du möjlighet att arbeta i en utvecklande verksamhet både inom VA-verksamheten och i samarbete med övriga sektorn. Du leder och fördelar arbete för gruppens VA-ingenjörer som bland annat arbetar med strategisk planering, utredningar, VA-frågor i detaljplaner och projekt, dagvattenfrågor och förvaltning av kommunens VA-anläggning. Du kommer att arbeta både med långsiktig planering och sådant som dyker upp i det dagliga arbetet.
I dina huvudsakliga arbetsuppgifter ingår bland annat att:
• Planera, leda och fördela arbete för gruppens, i nuläget, 6 stycken VA-ingenjörer
• Driva och genomföra egna utredningar och projekt för VA-verksamheten
• Representera VA-verksamheten i samhällsbyggnadsprocessen
Beroende på din kompetens och ditt intresse kan andra/flera ansvarsområden och uppgifter bli aktuella.Kvalifikationer
Vi söker dig som har en högskoleutbildning inom miljö och vatten eller motsvarande utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Du har flera års erfarenhet från VA-branschen som till exempel uppdragsledare, utredande VA-ingenjör eller projektledare. Eftersom du kommer att skriva och hantera dokumentation behöver du kunna tala och skriva svenska obehindrat. För att kunna röra dig fritt mellan olika projekt och verksamheter i kommunen är B-körkort är ett krav.
Meriterande är om du har goda kunskaper om Vattentjänstlagen, haft positioner eller uppdrag där du lett andra, och/eller erfarenhet av arbete inom kommunal verksamhet. Vi värdesätter att du har ett intresse och engagemang för miljö- och samhällsbyggnadsfrågor och teknik.
Som person är du självgående, prestigelös, lyhörd, arbetar strukturerat och trivs i team. Du kan samarbeta över gränser, är kommunikativ och har en förmåga att leda andra genom att skapa engagemang och delaktighet.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
ÖVRIGT
I rollen kan du bli föremål för säkerhetsprövande samtal.
Utvecklingen i Lerums kommun ska vara hållbar och vår styrning utgår från de globala målen i Agenda 2030.
Vi tror att våra olikheter berikar och utvecklar individen, verksamheten och samhället positivt. Som arbetsgivare arbetar Lerums kommun aktivt för jämställdhet och mångfald och mot all form av diskriminering och kränkande särbehandling.
Vi värnar om en god arbetsmiljö där du kan kombinera arbete och fritid. Som anställd hos oss får du tillgång till en rad förmåner, som friskvårdsbidrag och personalvårdsprogram. Läs mer om våra personalförmåner här: https://lerum.se/dina-formaner
Som anställd i Lerums kommun kan det förekomma krav på att använda personligt Bank-ID i tjänsten för legitimering i till exempel systeminloggning eller annan verifiering.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen ber vi dig skicka in din ansökan via den här länken, och inte via e-post eller pappersformat.
Urval och intervjuer kommer att ske löpande så skicka gärna in din ansökan redan idag.
Varmt välkommen med din ansökan!
