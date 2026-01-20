Planeringsledare lotsfunktion
2026-01-20
Du kommer att ingå i enheten service och medborgarinflytande, som stödjer stadens verksamheter i att utveckla behovsanpassad service, stärka medborgarinflytande och bidra till en jämlik och hållbar stad genom serviceutveckling, dialogverktyg och samordning av hållbarhetsarbete.
Göteborgs Stad söker nu en lotsfunktion som ska stödja och utveckla medborgardrivna initiativ inom ekologisk hållbarhet.
I rollen fungerar du som en länk mellan civilsamhället, stadens förvaltningar, bolag och fastighetsägare. Dina arbetsuppgifter
I dina arbetsuppgifter ska du ge rådgivning, underlätta samverkan mellan civilsamhällesorganisationer och stadens verksamheter och bidrar till att nya hållbara initiativ kan växa - särskilt i stadsdelar där sådana satsningar idag är få. Uppdraget syftar till att stärka stadens stödstruktur, snabba på omställningen till ett mer hållbart samhälle och öka engagemanget från både civilsamhälle och näringsliv.Kvalifikationer
För att lyckas i arbetet behöver du ha en relevant högskoleutbildning inom exempelvis samhällsvetenskap, hållbar utveckling, offentlig förvaltning eller motsvarande erfarenhet.
- Några års erfarenhet av samverkan mellan offentlig sektor och civilsamhälle.
- Erfarenhet av cirkulär ekonomi, delningsekonomi eller hållbar konsumtion.
- Några års erfarenhet av rådgivande, koordinerande eller faciliterande roller.
Har du också erfarenhet av projektledning eller processledning samt erfarenhet av arbete med stadsutveckling, lokal omställning eller medborgardrivna initiativ så är det meriterande.
Vi söker dig som är trygg i dig själv, och kan arbeta tillsammans med andra för att nå uppsatta mål. Du har lätt för att kommunicera och lyssna in andra människors synpunkter och perspektiv och kan göra dig förstådd gentemot olika målgrupper genom att formulera dig väl i både tal och skrift.
Du utgår från behoven hos dem vi är till för, anpassar ditt stöd och driver ett aktivt förändringsarbete
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighetAnställningsvillkor
Vi erbjuder en arbetsplats med verksamheter i ständig utveckling. Våra medarbetare har breda och varierade kompetenser. Förvaltningen finns centralt i Göteborg i nyrenoverade lokaler.
Vi på demokrati och medborgarservice jobbar för en enkel och hållbar vardag i en öppen stad där alla kan vara delaktiga. Vi arbetar med service, delaktighet och jämlikhet. God service innebär att boende, besökare och näringsliv ska uppleva kontakten med kommunen som enkel och trygg och att de får den hjälp de behöver. Vi samordnar, utvecklar och ger service i flera olika kanaler som är gemensamma för staden. Vi har i uppdrag att öka människors möjligheter till lokal demokrati, inflytande och delaktighet, både genom digitala verktyg och fysiska möten.
För att bidra till en hållbar och jämlik vardag erbjuder vi rådgivning och ser till att de som inte klarar sin ekonomi och livsföring själva får stöd. På vår förvaltning är vi drygt 250 medarbetare. Ersättning
Demokrati och medborgarservice
Karim Zendegani karim.zendegani@demokratimedborgarservice.goteborg.se
