Planeringsledare lokaler och säkerhet
2025-08-08
Tillsammans utvecklar vi Sahlgrenska Universitetssjukhuset för en hållbar framtid. Vi ställer om hälso- och sjukvården med målet att vara Europas ledande universitetssjukhus 2032. Tillsammans med patienterna arbetar vi för kvalitet, tillgänglighet, patientsäkerhet, forskning, utbildning och innovation - i ett sammanhållet hälso- och sjukvårdssystem i Västra Götalandsregionen. Vår vision och våra mål tar sikte mot en vård av yttersta kvalitet, där patienten alltid är i fokus. Vi erbjuder hälso- och sjukvård lokalt och regionalt, men också högspecialiserad vård till patienter i hela landet och utomlands. Våra medarbetare är vår styrka och de bidrar i kunskapsutbyten nationellt och internationellt. Med digitala verktyg och nya arbetssätt kan vi förenkla vardagen på sjukhuset och erbjuda en modern, tillgänglig och effektiv vård av högsta kvalitet.
Sahlgrenska Universitetssjukhuset, område 1
Vi söker ytterligare en planeringsledare för byggnationer och lokaler, med ett integrerat uppdrag som säkerhetssamordnare, till Drottning Silvias barnsjukhus och Kvinnosjukvården vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset (område 1).
Du har erfarenhet av att leda eller samordna bygg- och lokalprojekt och är van att navigera mellan teknik, verksamhetsbehov och tidsramar. Vi tror att du kommer trivas hos oss om du tycker om att få saker att hända och driver ditt arbete framåt med struktur, tempo och ansvarskänsla. Du är tydlig och ärlig i din kommunikation och har lätt för att samarbeta med människor med olika bakgrund och perspektiv.
Vad är Område 1?
Sahlgrenska Universitetssjukhuset är indelat i sex kliniska områden. Område 1 omfattar Drottning Silvias barnsjukhus och Kvinnosjukvården som tillsammans består av nio verksamhetsområden och har cirka 2 500 anställda. Stora ny- och ombyggnationer pågår och är planerade för flera av våra verksamheter. Vi finns lokalmässigt huvudsakligen på Östra sjukhus-tomten, men vi har också verksamhet på Sahlgrenska-tomten och i externa lokaler.
Att arbeta som planeringsledare
Du arbetar i team med områdets två andra planeringsledare. I teamet stöttar ni varandra, delar med er av kunskap och hjälps åt när det behövs. Här är det viktigt att trivas med samarbete och vara generös med både hjälp och idéer.
Rollen som planeringsledare innebär att stödja områdets verksamheter i arbetet med att disponera och anpassa våra lokaler i relation till verksamheternas behov. Konkret innebär det bland annat att ta fram underlag för lokalanpassningar samt att planera för och delta i genomförande av dessa tillsammans med representanter och chefer från de olika sjukhusenheterna. Du kommer att vara kontaktperson samt driva frågor mot fastighetsägare och driftorganisation. Du kommer även att arbeta med flera andra stödfunktioner inom utvecklingsenheten (såsom kvalitetssamordnare, miljökoordinator) och med planeringsledare från andra områden.
Integrerat uppdrag: säkerhet
I rollen ingår ett övergripande ansvar för löpande arbeten inom säkerhet och brand. Både säkerhets- och brandskyddsarbete bedrivs på ett systematiskt sätt och i enlig med det regelverk som finns inom sjukhuset. Information, kommunikation, samarbete och tydlig återkoppling till områdets verksamheter är en avgörande delar i arbetet. Du kommer att ingå i sjukhusets säkerhetsorganisation och ha ett nära samarbete med säkerhetssamordnare för Område 2 (som också huvudsakligen har sina verksamheter på Östra sjukhus-tomten). Områdets planeringsledare arbetar gemensamt med säkerhetsfrågor som rör större lokalprojekt eller tekniska lösningar.
Vem är du?
Vi söker dig som har högskole- eller universitetsutbildning inom relevant ämnesområde eller annan utbildning som vi bedömer som likvärdig. Du har erfarenhet av att leda eller samordna bygg- och lokalprojekt och är van att balansera tekniska lösningar med verksamhetens behov och givna tids och budgetramar. Det är meriterande om du har erfarenhet av säkerhetsarbete, arbete inom vården eller av större byggprojekt. Eftersom ni blir en liten grupp som jobbar tätt tillsammans är det avgörande att samarbetet fungerar. Vi söker därför dig som är prestigelös, ärlig och pålitlig - som gör det du har sagt att du ska göra, kommunicerar öppet och bidrar till ett arbetsklimat där man både kan be om hjälp och skratta ihop. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Om Västra Götalandsregionen
Västra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland.
Västra Götalandsregionen arbetar aktivt för att digitalisera fler arbetssätt. För att vara en del av den digitala omvandlingen har du med dig grundläggande färdigheter och kan använda digitala verktyg och tjänster. Du kan söka information, kommunicera, interagera digitalt, är riskmedveten och har motivation att delta i utvecklingen för att lära nytt.
Västra Götalandsregionen krigsplacerar alla tillsvidareanställda medarbetare.
Vill du veta mer om Västra Götalandsregionen kan du besöka vår introduktion till nya medarbetare på länken https://www.vgregion.se/introduktion.
