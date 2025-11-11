Planeringsledare
2025-11-11
I Mölndals stad är vi stolta över att ha Sveriges viktigaste jobb där vi tillsammans skapar bästa möjliga vardag för våra medborgare. Med kunskap, mod och kreativitet utvecklar vi våra verksamheter och bidrar till att Mölndal blir en ännu bättre plats att leva och jobba i. Välkommen att göra skillnad i människors vardag varje dag!
I Mölndals stads skolförvaltning arbetar vi varje dag för att skapa de bästa förutsättningarna för barn och elevers utveckling och livslånga lärande. Med cirka 2 000 engagerade medarbetare och 12 000 barn och elever i våra verksamheter är vi Mölndals största förvaltning - och ett nav för framtidens utbildning. Här blir du en del av en nyfiken, modig och lösningsfokuserad organisation där nytänkande uppmuntras och barnets bästa alltid går först.Publiceringsdatum2025-11-11Arbetsuppgifter
Vi söker en planeringsledare för skolförvaltningens strategiska lokalresursplanering. I nära samarbete med kommunens centrala fastighetsavdelning utreder du hur verksamhetens långsiktiga behov av lokaler kan omhändertas och utvecklas för en hög nyttjandegrad och god ekonomi för verksamheten.
Utformningen av lärmiljöer ska alltid ske utifrån ambitionen att tillhandahålla ändamålsenliga och kostnadseffektiva lokaler, där en god inne- och utemiljö skapas, hög yteffektivitet uppnås samt att barnen och elevernas bästa sätts i fokus. En viktig del i ditt arbete är att omhänderta och bevaka verksamheternas lokalbehov och omsätta det till nya lösningar i befintligt bestånd med målet att vi har rätt antal platser på rätt ställe, hållbara miljöer och lösningar för verksamhetslokaler som långsiktigt kan främja lärande/utbildning.
Som planeringsledare leder du skolförvaltningens strategiska arbete med lokaler och arbetar på uppdrag av chefen för ekonomi och fastighet. Du ingår i enhetens team kring fastigheter, samverkar med fastighetsavdelningen, stadsbyggnadsförvaltningen och andra förvaltningar. Du är föredragande i skolförvaltningens ledningsgrupp och i skolnämnden i lokalstrategiska frågor.
Du omvärldsbevakar och utreder verksamhetens behov och nyttjande av lokaler på främst lång sikt och bidrar med nya sätt att se på och använda befintliga och framtida lokaler för en hög nyttjandegrad.
Även andra utredningsuppdrag kan förekomma.Kvalifikationer
Vi söker dig med högskoleutbildning och/eller lång erfarenhet från en liknande roll. För att lyckas i rollen behöver du ha erfarenhet av fastighets- och lokalfrågor, exempelvis som lokalstrateg eller projektledare. Erfarenhet av att ha arbetat med pedagogiska lokaler såsom skollokaler och/eller förskolelokaler är viktigt och meriterande.
Som medarbetare tänker du långsiktigt och har ett brett perspektiv på frågor. Du tar stort eget ansvar och samarbetar väl med andra i projekt. Du samverkar med olika intressenter och kan föra en tydlig dialog och skapa engagemang för dina frågor. Du är duktig på att prioritera, mån om att nå resultat samt har en ekonomisk medvetenhet.
Du kan producera skriftligt material med bra kvalitet och är en god kommunikatör.
ÖVRIGT
Vi ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Behöver du hjälp med att söka tjänsten? Kontakta kundservice på 0771-693 693.
Vi vill upplysa om att din ansökan är en offentlig handling enligt offentlighetsprincipen. Har du skyddade personuppgifter ska du INTE söka via systemet utan kontakta ansvarig rekryterande chef för hantering av din ansökan. Kontaktuppgifter hittar du i annonsen.
Enligt Skollagen(2010:800) skall den som erbjuds denna anställning visa upp ett utdrag ur belastningsregistret. Detta berör alla anställda som arbetar eller befinner sig i lokaler med elever under 18 år. Handläggningstiden för ett utdrag är cirka två veckor och du beställer det själv via polisens webbplats. Beställ gärna utdraget samtidigt som du skickar in din ansökan så att du har allting klart om du erbjuds tjänsten. Har du redan ett utdrag får det inte vara äldre än ett år. Utdraget "skola eller förskola" ska användas. Beställ ditt utdrag från belastningsregistret på polisens webbplats: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/
Innan en eventuell anställning kommer vi att kontrollera medborgarskap. Är du inte medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du kunna uppvisa ett giltigt uppehåll-/arbetstillstånd eller kunna styrka att du är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd.
