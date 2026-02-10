Planerare/undersköterska
Region Gotland
I Region Gotland kan du utvecklas och växa, både som individ och tillsammans med andra. När du arbetar hos oss bidrar du till att Gotland blir en ännu bättre plats för människor i livets alla delar. Vi gör varandra bättre.
Barn- och ungdomsavdelningen
Som enda barnavdelning på Visby lasarett vårdar vi patienter i åldrarna 0-20 år inom alla områden exempelvis medicin, kirurgi och ortopedi.
Vi har sju vårdplatser för inneliggande patienter inom barnmedicin, barnkirurgi och barnortopedi liksom öron och ögon. På barnavdelningen har vi också en neonatalenhet med två vårdplatser där vi vårdar för tidigt födda barn och barn som är eller blir sjuka under nyföddhetsperioden. Vi är cirka 50 medarbetare inom barn- och ungdomsavdelningen.Publiceringsdatum2026-02-10Arbetsuppgifter
Som bemanningsplanerare arbetar du med att planera dygnet runt-bemanning utifrån kort- och
långtidsfrånvaro. Dina arbetsuppgifter kommer främst bestå i bemanning- och schemaplanering, tidrapportering samt hantering av ordinarie och timanställd personal i vårt bemanningssystem Medvind. Det betyder således att du behöver ha ett intresse och god inblick i hela verksamheten och individkännedom om våra medarbetare. Du har ofta direktkontakt med våra medarbetare när akut oplanerad frånvaro uppkommer som behöver ersättas.
Du ansvarar för administration i samband med nyanställningar såsom beställning av etjänstekort och behörighet i journalsystem samt inpasseringssystem. Du ansvarar för administration och kontakt med bemanningsföretag i förekommande fall av inhyrd arbetskraft. Du kommer fungera som administrativt stöd till enhetschef och utifrån din kompetens och erfarenhet kan viss del av tjänsten innebära kliniskt arbete.
Vem är du?
Vi söker dig som har god datorvana, god administrativ förmåga och vana att arbeta i bemanningssystemet Medvind med schemaplanering och rapportering. Det är meriterande med tidigare erfarenhet från liknande arbeten eller administrativ utbildning samt kunskap gällande arbetstidslagstiftning och strategisk hållbar bemanning.
Vi söker dig som har en god samarbets- och kommunikationsförmåga och som är engagerad, ansvarstagande, noggrann, flexibel och kvalitetsmedveten. Du har en vilja att delta i utvecklings- och förändringsarbeten. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Utifrån din kompetens och erfarenhet kommer en viss del av tjänsten bestå av kliniskt arbete på avdelningen men också med egna patienter.
Inför beslut om anställning görs bakgrundskontroll genom utdrag ur belastningsregistret.
Om hälso- och sjukvårdsförvaltningen
Som en del av Region Gotland ansvarar hälso- och sjukvårdsförvaltningen för att en hälsofrämjande sjukvård och tandvård tillhandahålls på lika villkor till de som bor och vistas på Gotland. Vi förbättrar människors vardag, varje dag. Tillsammans utvecklar vi hälso- och sjukvården nära patienten. Vi skapar trygghet genom respekt, integritet och tillgänglighet.
Om Region Gotland
Region Gotland är inte bara Gotlands största arbetsgivare, vi är också den enda regionen i Sverige som har kommunala-, hälso- och sjukvårdsuppgifter och regionalt utvecklingsansvar i en och samma organisation. Det tillsammans med vårt ö-läge skapar förutsättningar för gott samarbete över våra verksamhetsområden.
Vi är över 7000 medarbetare. Tillsammans arbetar för ett hållbart, inkluderande och välmående samhälle för alla som besöker, bor och verkar på Gotland. Vi är drivande i att skapa en trygg och hållbar utveckling över hela ön.
Gotland är en fantastisk plats att leva på, med ett rikt kulturliv, orörd natur och en kreativ entreprenörsanda. Vi är över 61 000 personer som har valt att bo här året om, och vi vill gärna bli fler! Vill du ha information om Gotland som plats att bo och leva på, läs mer på https://gotland.com/leva-bo/flytta-hit/
Genom instagramkontot @viarregiongotland visar vi bredden av våra yrken och vilken betydelse vårt arbete har för samhället. Varje vecka visar en ny medarbetare upp sin arbetsvardag.Övrig information
Region Gotland arbetar enligt kompetensbaserad rekryteringsmetod som syftar till att se varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering. Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar sökande med olika bakgrund och kön.
Tjänsten ledigförklaras under förutsättning att den ej behöver komma i anspråk för medarbetare med företrädesrätt samt att tjänsten fortsatt är vakant.
I takt med att omvärlden förändras arbetar Region Gotland i större utsträckning med kvalitet och säkerhet i rekryteringsprocessen. Det innebär att du som kandidat kan komma att omfattas av vissa kontroller inför anställning. Vilka kontroller som tjänsten du söker kan omfattas av får du information om inför eller under intervjun.
Inför samtliga anställningar behöver du som kandidat visa upp ID-handling och personbevis.
