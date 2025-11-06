Planerare till Saab Dynamics
2025-11-06
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
Motala
Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med uppdrag att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidrar till trygghet för människor och samhällen. Med 26,100 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare och mer hållbar värld.
Saab utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapen, ledningssystem, sensorer och undervattenssystem. Saab har sitt huvudkontor i Sverige men en global verksamhet där Saab är en del av många nationers försvarsförmåga.
Saab Dynamics utvecklar högteknologiska lösningar inom försvar och säkerhet - från missiler och undervattensteknik till kamouflage, träningssystem och undervattensfarkoster för både civila och militära ändamål Arbetsuppgifter
Saab Dynamics befinner sig i en spännande fas av expansion och utveckling, där det i dagsläget finns flera projekt som befinner sig i startgroparna av produktion.
I rollen kommer du att arbeta med produktionsplanering för tillverkning av produkter inom robot- och missilsystem. Produktionsmiljön präglas av både låga volymer med hög komplexitet och större serier med högre volymer. Arbetet innebär ett nära samarbete med flera delar av organisationen, bland annat inköp, produktionsteknik, projektledning, produktion och utvecklingsavdelningen. Fokus ligger på att planera, stötta och följa upp verksamheten samt ett aktivt deltagande i förbättringsarbete.
Arbetsuppgifterna inkluderar bland annat:
Materialplanering & Beläggningsplanering
Delta i och utveckla MPS processen
Planering och uppföljning av tillverkningsorder
Underhålla och förbättra IFS data
Planering av lego operationer och kommunikation med lego leverantörer Profil
Vi söker dig som har:
Utbildning på högskolenivå inom teknik, logistik eller ekonomi eller likvärdig dokumenterad kunskap
Erfarenhet av planerings- och/eller inköpsarbeten sedan tidigare
God kommunikationsförmåga i svenska och engelska, både i tal och skrift.
Det är meriterande om du har:
Erfarenhet av att arbeta med komplexa produkter och en produktion med varierande takt
Erfarenhet att arbeta enligt Lean-principer
Erfarenhet att arbeta med MRP-system som IFS eller liknande.
Vi ser att du drivs av att förbättra och utveckla processer samt av att utmana befintliga arbetssätt för att hitta mer effektiva lösningar. Du tar ansvar och skapar struktur även i en föränderlig miljö. Dessutom är du en drivande, kommunikativ och samarbetsinriktad person som trivs med att hantera flera uppgifter samtidigt. Du tar dig an nya utmaningar med engagemang och nyfikenhet och strävar efter att utvecklas både på egen hand och tillsammans med andra.
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Ansökningsförfarande
Detta är ett inledningsvis ett konsultuppdrag, med möjligheter till anställning på Saab efter en tids inhyrning. Urvalet kommer att bearbetas löpande så skicka in din ansökan redan idag.
Har du några frågor om tjänsterna är du välkommen att kontakta rekryterare Jonna Svenson (jonna.svenson@skill.se
) eller Lina Gamsäter (lina.gamsater@skill.se
).
Vi ser fram emot din ansökan! Ersättning
