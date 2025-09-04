Planerare till hemtjänsten - Vallentuna
2025-09-04
Är du vår nästa stjärna inom planering och omsorg?
Brinner du för struktur, är lösningsorienterad och har hjärtat i vården? Vill du kombinera administrativt arbete med meningsfull kontakt med både kunder och kollegor? Då kan det vara just dig vi söker som planerare till vårt engagerade team på Aleo Care!
Hos oss på Aleo sätter vi kunden i centrum - varje dag. Vi tror på att ett starkt team, tydliga processer och ett genuint engagemang är nyckeln till en hemtjänst av högsta kvalitet. Som en del av vårt planeringsteam får du en nyckelroll i att skapa trygghet och struktur - både för våra kunder och för dina kollegor i verksamheten.
Arbetsuppgifter - Vad kommer du att göra?
Som planerare hos oss har du en viktig roll i att få vardagen att fungera - både för våra kunder och personal. Dina arbetsuppgifter omfattar bland annat:
Insatsplanering - du planerar hemtjänstinsatser enligt socialtjänstlagen i vårt digitala planeringssystem.
Bemanning och schemaläggning - du ansvarar för att skapa hållbara scheman med fokus på kvalitet, kontinuitet och effektivitet.
Resursomfördelning - du hanterar förändringar i realtid och ser till att resurser omfördelas snabbt vid oförutsedda händelser.
Genomförandeplaner - du samarbetar med kundens kontaktperson för att upprätta och följa upp individuella genomförandeplaner.
Dokumentation och uppföljning - du dokumenterar noggrant och analyserar förändringar i kunders behov.
Kundbesök - du gör hembesök hos nya kunder samt vid förändrade behov, för att säkerställa att insatserna är rätt utformade.
Personalstöd - du handleder och stöttar omsorgspersonal i det dagliga arbetet.
Samverkan - du har löpande kontakt med anhöriga för att skapa trygghet kring kundens insatser.
Vem är du?
För att trivas i rollen som planerare ser vi att du har följande egenskaper och kvalifikationer:
Erfarenhet från vård och omsorg - gärna undersköterskeutbildning eller motsvarande erfarenhet.
Tidigare planeringsvana - du har arbetat med schemaläggning eller logistik i verksamheter med behov av daglig optimering.
Systemvana - du har mycket god erfarenhet av att arbeta i digitala planeringssystem, meriterande om det är Carefox.
Flytande svenska - du kommunicerar tydligt och professionellt både muntligt och skriftligt.
B-körkort - ett krav, då tjänsten innebär kundbesök. Vi ser gärna att du känner dig trygg i trafiken och kan följa GPS.
Stresstålig och flexibel - du har lätt för att hantera snabba förändringar och är van vid ett högt tempo.
Strukturerad och ansvarstagande - du har god simultanförmåga och arbetar metodiskt även i pressade lägen.
Empatisk och serviceinriktad - du möter både kunder och kollegor med respekt, engagemang och är lösningsorienterad.
Kommunikativ och coachande - du har lätt för att samarbeta och trivs med att vägleda och stötta andra.
Tjänstgöring och arbetsupplägg:
Tjänstgöring: måndag - fredag (ca 50 % administrativt, 50 % ute i verksamheten) Arbetstid: 07.00 - 16.00 Arbetsplats: Du kommer utgå från vårt kontor i Täby Kyrkby och arbetet kommer ske inom Vallentuna kommun. Tillträde: enligt överenskommelse Anställningsform: heltid (37h/vecka) tillsvidare med 6 månaders provanställning
Vi tar ej emot ansökningar per mail.
Om oss
Aleo Omsorg är ett familjeägt företag grundat 2017 och som bedriver hemtjänst i Täby, Vallentuna, Österåker, Vaxholm och Oxelösund. I dagsläget driver vi verksamhet inom områdena hemtjänst, boendestöd och hemservice.
Vi arbetar för en så hög personalkontinuitet som möjligt i vår planering. På kontoret har vi administrativ personal som planerar medarbetare och kunder i flera olika geografiska områden.
Våra medarbetare är undersköterskor och vårdbiträden. Vi har moderna miljövänliga el-hybridbilar, arbetskläder, friskvårdsbidrag och arbetar modernt med digitala system för arbetsscheman och kundinsatser. Vi har kollektivavtal med Fremia. Samtliga medarbetare är försäkrade under sin anställning och erbjuds tjänstepension.
Lön enligt överenskommelse
Sista dag att ansöka är 2026-02-21
Detta är ett heltidsjobb.
Aleo Care AB (org.nr 556943-3187), https://www.aleocare.se/
(org.nr 556943-3187), https://www.aleocare.se/ Arbetsplats
Aleo Omsorg Kontakt
Matilda Johansson matilda@aleocare.se 0762301802
9492896