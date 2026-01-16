Planerare till Berg & Betong
2026-01-16
Vill du ha en central roll i att säkerställa att våra betongleveranser fungerar smidigt och effektivt? Vi söker en planerare till LKAB Berg & Betong, en roll där du får kombinera planering, kundkontakt och samarbete med ett engagerat team. Hos oss blir du en viktig person som ser till att rätt produkt når rätt plats i rätt tid.
Framtidens viktigaste jobb
Vi vill leda omställningen av vår industri mot en hållbar framtid. På samma sätt som vi vill förändra världen, vill vi utveckla alla som är med oss på resan, personligt och professionellt. Vill du vara med och forma framtiden för världens gruv- och mineralindustri?
LKAB Berg & Betong
LKAB Berg & Betong är en ledande koncern med fullservicelösningar för gruv- och anläggningsindustrin. Vi utför bergförstärkning och ortdrivning i våra gruvor, samt förädlar gråberg till grus och makadam.
Din roll
Som planerare arbetar du nära produktionen och har daglig kontakt med kunder, åkerier och interna avdelningar. Du ansvarar för att ta emot betongbeställningar, samordna leveranser och säkerställa korrekt leveransplanering. Arbetet sker via dator och telefon, där du planerar dagens körningar och kommunicerar med både produktion och transportörer. Du sammanställer volymer för kundprojekt och interna behov, hanterar reklamationer och följer upp avvikelser. Rollen kräver flexibilitet - du har en plan för dagen men är beredd att parera förändringar som uppstår.
Det här har du med dig
Du är flexibel och kan hantera snabba förändringar, samtidigt som du arbetar strukturerat och håller ordning i ett högt tempo. Du tar ansvar för att leveranser sker som planerat och är kommunikativ i kontakten med kunder, kollegor och åkerier. Rollen kräver stresstålighet och förmåga att prioritera när flera saker händer samtidigt.Du har även med dig
- Erfarenhet av kundservice och ordermottagning.
- Goda kunskaper i Microsoft Office.
- Kommunicerar obehindrat på svenska och engelska.
- Erfarenhet från betongområdet (meriterande).
- Klass 2-kompetens (meriterande).
Varmt välkommen med din ansökan!
Vi strävar efter en rättvis och objektiv rekryteringsprocess. Därför ber vi vanligtvis inte om personliga brev. I stället ber vi dig att svara på frågor relaterat till den specifika tjänsten du söker. Dina svar hjälper oss att förstå din kompetens och erfarenhet, så ta dig tid att svara så tydligt och utförligt som möjligt.
Ansökningar behandlas löpande, så vänta inte med din ansökan.
Start: Enligt överenskommelse.
Plats: Kiruna
Omfattning: Heltid, dagtid måndag-fredag
Kontakt: För mer information om tjänsten är du välkommen att kontakta rekryterande chef Liselott Mukka Juhlén Sektionschef på +46 980 685 98, liselott.mukka@lkab.com
Facklig kontakt: IF Metall (Kiruna), Anders Elenius anders.elenius@lkab.com
LKAB är en internationell gruv- och mineralkoncern med norra Sverige som bas och hela världen som arbetsplats. Vi
leder vägen mot koldioxidfri produktion och vi gör det tillsammans - i en öppen, varm och säker arbetsmiljö med
teknologi och utveckling i fokus. Vi välkomnar utmaningar, innovativa idéer och initiativförmåga, alltid med
Ersättning
Fast månads- vecko- eller timlön
Sista dag att ansöka är 2026-02-15
