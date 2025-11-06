Planerare inom personskydd
Säkerhetspolisen / Administratörsjobb / Stockholm Visa alla administratörsjobb i Stockholm
2025-11-06
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Säkerhetspolisen i Stockholm
, Solna
, Linköping
eller i hela Sverige
Är du en strukturerad och lösningsorienterad personalplanerare som drivs av att arbeta i en verksamhet där allt kan hända? Vill du ha ett arbete där du är med och gör skillnad? Säkerhetspolisen söker nu planerare. Välkommen med din ansökan.
Tillsammans skyddar vi Sverige.
Ort: Stockholm
Sista dag att ansöka är 2025-11-27
Referensnummer: 2025-19920
Det här är ditt uppdrag
Som personalplanerare arbetar du i huvudsak med administration kring operativ arbetstidsplanering och planering av personalresurs mot verksamhetsbehovet på kort och lång sikt. Du säkerställer att arbetstidsavtal efterlevs, hanterar och administrerar myndighetens personalplaneringssystem samt stödjer chefer i personaladministrativa frågor.
Din placering är på huvudkontoret i Solna och arbetet utförs på plats, vilket innebär att du inte har möjlighet att arbeta på distans. Resor inom Sverige kan förekomma.
De här kvalifikationerna söker vi hos dig
Det är endast du som uppfyller nedanstående krav som kan bli aktuell för tjänsten.
Krav:
Gymnasieexamen
Minst 1 års erfarenhet av personalplanering och administration i närtid
God vana att arbeta med personalplaneringssystem
Mycket god förmåga att kommunicera på svenska i tal och skrift
Anställningen kräver svenskt medborgarskap.
Du som söker kan också ha kompetens som tillför bredd och kompletterande perspektiv. Kan du bidra med något eller flera av följande är det meriterande:
Insikt i villkorsavtal inom statlig förvaltning
Erfarenhet från statlig verksamhet
Erfarenhet av stabsarbete
Erfarenhet av personalplanering i skifttjänstgöring
Det här är kollegan vi söker
En stor del av arbetet som planerare innefattar att bemöta och kommunicera med medarbetare och chefer inom verksamheten. För att passa i rollen behöver du därför ha en god kommunikativ förmåga samt trivas med att samverka och samarbeta med andra.
Arbetet ställer krav på god struktur, lösningsfokus samt förmåga att anpassa arbetstempo utifrån operativa omständigheter. Vi värdesätter att du är flexibel och att du har god förmåga till att prioritera och arbeta effektivt med de utmaningar du stöter på i ditt arbete.
Säkerhetspolisen ställer höga krav på säkerhet och sekretess, därför förutsätter vi att du har ett högt säkerhetsmedvetande.
Vi kommer lägga stor vikt vid personliga egenskaper.
Anställningsvillkor
Svenskt medborgarskap är ett krav, då anställning vid Säkerhetspolisen innebär placering i säkerhetsklass. För anställning krävs också godkänt resultat i säkerhetsprövningen med registerkontroll, som genomförs i enlighet med säkerhetsskyddslagen.
Det här är en tillsvidareanställning som inleds med sex månaders provanställning. Vi tillämpar individuell lönesättning. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras.
På vår hemsida, www.sakerhetspolisen.se,
kan du läsa mer om hur det är att arbeta hos oss samt om våra förmåner.
Så tar du kontakt med oss
För information om rekryteringsprocessen, kontakta ansvarig rekryterare, tfn 070-615 46 52.
Fackliga företrädare: Polisförbundet, tfn 010-568 70 03, SACO, tfn 010-568 70 04 och ST, tfn 010-568 70 02.
Så ansöker du
Ansökan sker via vår hemsida: www.sakerhetspolisen.se
- Jobba hos oss / Lediga jobb / Planerare inom personskydd
Ansökan ska ha kommit in senast 2025-11-27.
Ansök genom att bifoga ditt CV (i den här rekryteringsprocessen önskar vi inget personligt brev) och besvara urvalsfrågorna. Frågorna utgår från kravprofilen för den här rekryteringen och dina svar ligger till grund för det urval som sker i processen. Att besvara frågorna är en förutsättning för att din ansökan ska anses komplett. Det är därför viktigt att du svarar tydligt och utförligt på frågorna och inte hänvisar till andra handlingar t.ex. CV.
Vänligen bifoga ett separat dokument (pdf eller word) med svar på urvalsfrågorna nedan.
1. Har du fullständig gymnasieexamen?
2. Har du minst 1 års erfarenhet av personalplanering och administration i närtid? Om Ja, beskriv din erfarenhet.
3. Har du god vana av att arbeta med personalplaneringssystem? Om Ja, beskriv din erfarenhet och vilka system du jobbat i.
4. Har du mycket god förmåga att kommunicera på svenska i tal och skrift?
5. Har du insikt i villkorsavtal inom statlig förvaltning? Om Ja, beskriv på vilket sätt.
6. Har du erfarenhet från statlig verksamhet? Om Ja, beskriv din erfarenhet.
7. Har du erfarenhet av stabsarbete? Om Ja, beskriv din erfarenhet.
8. Har du erfarenhet av personalplanering i skifttjänstgöring? Om Ja, beskriv din erfarenhet.
Urval och intervjuer kan ske löpande.
Övrig information
Du bör inte berätta att du sökt tjänst hos Säkerhetspolisen för andra personer än dina närmast berörda. Det beror på att vi har tjänster som omfattas av sekretess.
I våra rekryteringar använder vi arbetspsykologiska tester.
Vi har redan gjort våra val av annonskanaler. Vi undanber oss därför samtal från rekryteringsföretag och annonsförsäljare. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-27 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Säkerhetspolisen
(org.nr 202100-6594) Jobbnummer
9592168