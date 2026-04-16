Planerare Forsmark - Forsmarks Kraftgrupp AB
2026-04-16
Forsmarks kärnkraftverk är en av de största elproducenterna i Sverige och vi producerar en sjättedel av den el som förbrukas i Sverige. Kärnkraftselen har mycket låga fossila avtryck och är en stabil och väderoberoende kraftkälla. Sedan 1980 har våra tre produktionsanläggningar levererat klimatsmart el varje dag, året runt.
På Forsmark arbetar i dag cirka 1 200 anställda och vi ingår i Vattenfallkoncernen som verkar på en europeisk arbetsmarknad med möjligheter till en fantastisk utveckling för dig som anställd. Vår arbetsplats är vackert belägen längs sköna Roslagskusten.
Läs gärna mer om Forsmark på vår https://karnkraft.vattenfall.se/forsmark
Är du redo förnya utmaningar och vill du vara med och bidra till Sveriges fossilfria elförsörjning?
Nu har du möjlighet att göra det hos oss på Forsmark. För att nå vårt mål behöver vi engagerade medarbetare som vill arbeta hos en av Sveriges största elproducenter och samtidigt bidra till ett bättre klimat på vår planet.
Nu söker vi planerare till gruppen för operativ planering på Forsmark.
Planeringsgruppen inom avdelningen Projekt, Planering och Revision ansvarar för operativ planering, där planering av dagligt operativt underhåll och planering av revisionsavställningar ingår.
Även samordning, uppföljning av underhåll, förnyelse och andra aktiviteter mot respektive produktionsanläggning samt ytterområdets anläggningar ingår i våra arbetsuppgifter.
Den operativa planeringsgruppen består av 14 anställda och har en jämn könsfördelning och en god spridning i ålder, erfarenhet och bakgrund. Som medarbetare inom operativ planering kommer du att arbeta tillsammans med engagerade och positiva kollegor där alla strävar mot målet att stödja verksamheten inom Forsmark och se till att arbeten i anläggningarna kan genomföras på ett effektivt och framförallt säkert sätt.Publiceringsdatum2026-04-16Arbetsuppgifter
Arbetet utförs i underhållssystemet SAP och planeringsverktyget Primavera och består av:
Tidsförläggning och koordinering
Samplanering av verksamheter och aktiviteter tillsammans med drift och underhåll
Tidplanearbete
Verksamhetsutveckling och förbättringsarbete inom grupp, enhet och avdelning
Arbetet innebär många kontakter framförallt med underhåll och drift, samt att vi leder och deltar på en rad möten
Vi ser att du är Gymnasie-/Högskoleingenjör eller har motsvarande arbetslivserfarenhet. Gärna med en bakgrund inom underhålls- eller driftverksamhet företrädesvis inom kärnkraftsbranschen.
Du har datorvana, besitter goda kunskaper i svenska i både tal och skrift och innehar körkort B.
Meriterande är anläggningskännedom, samt kunskaper inom gällande regelverk.
Som person är du utåtriktad, engagerad och har ett starkt driv med förmåga att ta egna initiativ. Du arbetar noggrant och självgående, med god framförhållning och en strukturerad planering i ditt arbete. Du har lätt för att skapa nya kontakter och bygga långsiktiga relationer samt värdesätter ett gott samarbete och bibehåller en positiv attityd till arbetet.
Vi satsar på kontinuerlig kompetensutveckling genom internutbildningar och stöd för att du ska kunna utvecklas och nå din fulla potential. Vattenfall och Forsmark är en arbetsgivare som tar ansvar och lyssnar på sina medarbetares behov. Det är enbart du själv som sätter gränsen för dina möjligheter att utvecklas inom organisationen.
Vi har även en hel del personalförmåner som exempelvis arbetstidsförkortning, förmånliga tjänstepensionsavtal, föräldraledighetstillägg med mera. Läs mer om våra fina förmåner här, Ersättning & Förmåner - Vattenfall SE.
Notera: Vi undanber oss samtal från er som vill sälja annons- och rekryteringstjänster.
Vid frågor om tjänsten hör av dig till: Rekryterande chef Björn Larsson tfn 070 - 558 17 12 eller Pernilla Åhlén tfn 072 - 242 62 39.
Vid frågor om rekryteringsprocessen hör av dig till: Rekryterare Sofie Söder tfn 070 - 237 69 26.
Våra fackliga representanter är: Akademikerna - Per Lamell, Ledarna - Henrik Manfredsson, SEKO - Leo Lehtinen, Unionen - expedition.unionen@vattenfall.com
Samtliga nås på telefon 0173-81 000.
Placeringsort: Forsmark
Välkommen med din ansökan senast den 5 maj 2026
Vi ser fram emot just din ansökan så tveka inte - sök redan i dag!
Vi tar inte emot personligt brev i ansökan. Du söker snabbt och enkelt genom att svara på urvalsfrågor och bifoga ditt CV. I den här rekryteringsprocessen kan tester förekomma.
Bussar till och från Forsmark är anpassade efter dagtidspersonalens arbetstider. Vi erbjuder även arbetsbussar med trådlöst nätverk på sträckorna Gävle-Forsmark och Uppsala-Forsmark, som ger dig möjligheten att använda restiden som arbetstid om/när arbete tillåter. Du har också möjlighet att använda våra distansarbetsplatser i Gävle och Uppsala alternativt arbeta hemifrån om/när arbetet tillåter.
Läs gärna mer om Forsmark på vår hemsida https://group.vattenfall.com/se/var-verksamhet/forsmark
På Vattenfall värdesätter vi att vara aktiva, positiva, öppna och säkerhetsmedvetna. Vi söker medarbetare som delar vår vision och kan bidra till att stärka vår företagskultur. Vi är övertygade om att mångfald bidrar till att bygga ett mer lönsamt och tilltalande företag och strävar efter att vara goda förebilder när det gäller mångfald. Vattenfall arbetar aktivt för att alla medarbetare ska ha samma möjligheter och rättigheter oavsett ålder, etnisk eller kulturell bakgrund, könstillhörighet, religion/tro, sexuell läggning eller funktionsvariation. Läs mer om hur vi arbetar med mångfald och inkludering här.
Vattenfall är en del av Sveriges kritiska infrastruktur och vår verksamhet omfattas bland annat av regler om säkerhetsskydd, nukleär icke-spridning och exportkontroll. På grund av dessa regler genomförs en kontroll av kandidaten för många av tjänsterna i vår verksamhet innan anställning sker. För de tjänster som leder till deltagande i säkerhetskänslig verksamhet eller placering i säkerhetsklass innebär denna kontroll att säkerhetsprövning genomförs i enlighet med säkerhetsskyddslagen. Du kan komma att bli krigsplacerad. Eventuell krigsplacering sker med stöd i anställningsavtalet och lagen om totalförsvarsplikt. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-05
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Vattenfall AB
(org.nr 556036-2138)
742 94 ÖSTHAMMAR Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Forsmark Jobbnummer
9857447