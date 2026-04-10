Planarkitekt (vik)
2026-04-10
Rättvik - där tradition möter framtid!
Här finns de mest attraktiva boendemiljöerna med hög livskvalitet, trygghet och service för våra invånare och besökare; mycket tack vare vårt gedigna hållbarhetsarbete.
Samhällsutvecklingsförvaltningen arbetar med mark och planering, miljö och byggande, näringsliv, kultur, ungdom och fritid. Hos oss arbetar cirka 45 medarbetare. Förvaltningen har en bred verksamhet som berör alla som på något sätt verkar i eller besöker Rättviks kommun. Vårt samlade uppdrag innebär att göra det attraktivt för nuvarande och potentiella invånare, företag och besökare att bo, leva, verka och investera i vår kommun.
Mark- och planenheten skapar förutsättningar för en bra och hållbar utveckling av Rättviks kommun genom att utveckla kommunens markinnehav och planlägga för olika ändamål.
Enheten arbetar med detaljplanering och översiktlig planering, mark- och exploateringsfrågor, kart- och mätärenden samt GIS.Publiceringsdatum2026-04-10Dina arbetsuppgifter
Som planarkitekt är du en nyckelperson kring samhällsutvecklingen i Rättviks kommun. Arbetet innebär många kontakter inom den kommunala organisationen samt med exploatörer, fastighetsägare och konsulter liksom med kommunens politiker och invånare.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är att ansvara för att ta fram planförslag (skisser med placering av byggrätter, vägar och liknande), upprätta planhandlingar (plankarta, planbeskrivning och liknande), samt handlägga planprocessen av egna planhandlingar eller planhandlingar upprättade av exploatör eller konsult. Beroende av din kompetens kan ditt ansvar istället vara att ta fram planeringsstrategier inför revidering av översiktsplan och planeringsunderlag till övergripande planeringsdokument såsom reviderad översiktsplan och liknande.
Arbetet sker tillsammans med en annan medarbetare och mark- och planchef. Vi har olika kompetenser och samarbetar för att driva uppdragen framåt. Beroende på dina erfarenheter och kompetenser finns möjlighet att anpassa arbetsuppgifterna oss emellan. Arbetsuppgifterna kan även omfatta skissarbeten, visualiseringar, bedömningar av bygglovsärenden och liknande.
Just nu har vi uppdrag med nya mindre och större bostadsområden, boende för äldre, verksamhetsområden, idrottsområde, utveckling av centrum i tätorten och ska påbörja en uppdaterad översiktsplan.Kvalifikationer
Du ska ha erfarenhet från att ha handlagt och/eller upprättat planförslag/detaljplaner/planeringsstrategier/översiktsplan. Som riktvärde minst 3 års erfarenhet.
I din ansökan vill vi att du bilägger plankarta, illustrationer och planbeskrivning från en detaljplan du tidigare arbetet med. Alternativt planeringsunderlag till översiktsplan eller översiktsplan du tidigare arbetet med. Om du inte gjort handlingarna helt själv vill vi att du beskriver i din ansökan vad du har bidragit med i arbetet.
Meriterande är erfarenhet av att:
• ta fram egna planförslag/skisser.
• rita plankarta i Focus detaljplan.
• skriva planbeskrivning i Plan direct.
• ha laddat upp detaljplaner till den nationella geodataplattformen från Focus detaljplan och Plan direct.
• upprätta planbeskrivning, miljöbedömningar, redogörelse/utlåtande, tjänsteskrivelser och skicka ut planhandlingar på samråd/granskning.
• studerat på universitet/högskola med inriktning mot fysisk planering eller samhällsplanering.
• tidigare arbetat i en politiskt styrd organisation samt erfarenhet och intresse av dialog med medborgare och näringsidkare.
Som person är du självgående, flexibel och strukturerad. Du har god samarbetsförmåga och utrycker dig väl i svenska språket i både tal och skrift.Övrig information
Arbetsplatsen är centralt belägen, precis vid tåg- och busstationen, i flygelbyggnaden till kommunhuset i Rättvik.
Tjänsten omfattar 100%, men kan även efter önskemål anpassas mellan 50-100% för rätt person. En av våra medarbetare kommer vara föräldraledig och tjänsten är därför tidsbegränsad till och med september 2027, med eventuell möjlighet till förlängning. Tillträde för tjänsten är enligt överenskommelse. Vi tillämpar individuell lönesättning.
Urval och intervjuer kan komma att ske löpande.
Om arbetsgivaren:
Du som är intresserad av att arbeta hos oss kan på vår hemsida få en uppfattning om vad du kan förvänta dig i lön om du söker arbete hos oss. Välkommen att läsa mer via denna länk: Lönestruktur i Rättviks kommun - Rättviks kommun
I Rättviks kommun skapar vi förutsättningar för utvecklande arbetsplatser med trygga ledare och medarbetare.
Vi värnar om varandras arbetsmiljö och vill att alla medarbetare ska trivas och utvecklas hos oss.
För oss är det viktigt att alla går till jobbet med en positiv känsla och känner arbetsglädje.
Vi skapar livskvalitet och gör skillnad för människor varje dag, vi har Sveriges Viktigaste Jobb! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-26
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Rättviks kommun
795 80 RÄTTVIK
Rättvik Kontakt
Enhetschef
Peter Nilsson 0248-70154 Jobbnummer
9846473