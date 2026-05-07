Planarkitekt till Stadsbyggnadskontoret
2026-05-07
Vi är Varbergs kommun, arbetsgivaren som ser möjligheterna i dig. Här får du göra skillnad, både för andra och för dig själv. Vi drivs av idén om att förenkla människors vardag och förverkliga deras drömmar. Det gör vi med hjälp av kunskap, nytänkande mod och framåtanda. Välkommen att bidra i arbetet mot vår vision - att bli västkustens kreativa mittpunkt.
Med en välutvecklad och transparent samhällsbyggnadsprocess har Stadsbyggnadskontoret en central roll i att forma framtidens Varberg. Vårt uppdrag är att skapa hållbara livsmiljöer där stadens tillväxt och invånarnas behov möts på bästa sätt.
Vi sitter i moderna aktivitetsbaserade lokaler i det nyrenoverade stadshuset tillsammans med andra samhällsbyggande verksamheter, vilket ger goda möjligheter till samverkan och erfarenhetsutbyte.
Hos oss arbetar cirka 90 medarbetare fördelade på fem avdelningar - bygglov, plan, geografisk information, kvalitet och utveckling samt kommunens lantmäteri - som alla bidrar till att utveckla Varberg för både dagens och morgondagens invånare.
Arbetsuppgifter
På grund av föräldraledighet söker vi nu en vikarierande planarkitekt som i kraft av sin kompetens, engagemang och motivation vill medverka till att skapa bästa möjliga förutsättningar för en långsiktigt hållbar utveckling av goda livsmiljöer i Varberg.
Du kommer att med stöd av kollegor och konsulter få möjlighet att ge ditt bidrag till stadsbyggandet i Varberg på en nivå som matchar din erfarenhet och dina kvalifikationer. Till ditt stöd finns dina närmaste kollegor och en välfungerande samhällsbyggnadsprocess.
En viktig del av vårt uppdrag är att möta våra beslutsfattare. Därför kommer du, likasom alla andra planarkitekter, redan från början delta i och föredra dina ärenden vid byggnadsnämndens sammanträden och förberedande möten. Du kommer att samarbeta med kollegor inom stadsbyggnadskontoret, andra förvaltningar och även med externa aktörerKvalifikationer
Som planarkitekt är det viktigt att du har en pedagogisk förmåga och kan beskriva och förmedla idéer och planer både muntligt och skriftligt till politiker, kollegor, kommuninvånare och andra intressenter. Det är vidare meriterande om du har erfarenhet av att hantera den mångfald av intressen som gör sig gällande i komplexa projekt. Rollen som planarkitekt ställer tillika höga krav på dina språkliga färdigheter.
Rollen kräver att du har förmågan att skapa goda relationer och få människor att arbeta mot samma mål. Det krävs vidare att du är drivande, arbetar strukturerat och lösningsfokuserat samtidigt som du är flexibel och har en god samarbetsförmåga.
Om du känner att du passar in på detta, så kan vi utlova ett spännande och utvecklande jobb i en organisation med starkt framåtdriv och fantastiska kollegor. Vi kommer att lägga stor vikt vid din personliga lämplighet.
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning.
Varaktighet: 6 månader eller längre.
Varbergs kommun välkomnar mångfald och ser olikheter som en styrka, vi hoppas att du som söker kan bidra med din bakgrund och kompetens.
Välkommen att läsa mer om hur det är att arbeta hos oss på: https://varberg.se/jobb-och-foretagande/jobb-praktik-och-ideellt-arbete/till-dig-som-ska-borja-hos-oss
Innan anställning hos oss behöver du visa att du har rätt att arbeta i Sverige enlig utlänningsförordningen. Det görs genom att styrka medborgarskap i EU/EES eller Schweiz, eller genom att visa upp ett arbetstillstånd eller undantag från det. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-21
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C323904".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Varbergs kommun
Varbergs kommun, Stadsbyggnadskontoret
Avdchef (Admis)
Claus Pedersen claus.pedersen@varberg.se +4634088115
