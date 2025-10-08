Planarkitekt till framtidens Falkenberg
Falkenberg är platsen där hav möter stad, där människor trivs och företag växer. Här bor ca 47 000 invånare - och vi blir fler. Vår vision är "Vi växer för en hållbar framtid", och den genomsyrar allt vi gör. Med tre övergripande mål - ett föredöme inom hållbarhet och trygghet, utbildning och omsorg med hög kvalitet samt Sveriges bästa näringslivskommun - bygger vi framtidens Falkenberg tillsammans.
Som planarkitekt hos oss får du möjlighet att påverka kommunens utveckling på riktigt. Falkenberg står inför en stark tillväxt med nya bostadsområden, utveckling av stadskärnan, landsbygdsutveckling och etableringar längs vår vackra kust. Här får du vara med i tidiga skeden och forma den fysiska miljön för generationer framåt.
Du blir en del av Plan- och strategienheten inom Samhällsutvecklingsavdelningen på Kommunstyrelseförvaltningen. Här samarbetar vi tätt mellan planering, exploatering, bygglov och näringsliv för att skapa helhet i samhällsbyggandet.
Som planarkitekt arbetar du med detaljplanering och fysisk planering i nära samarbete med kollegor, andra förvaltningar, politiker, exploatörer och invånare. Du får både leda och delta i planprocesser från idé till antagen plan och bidra med din gestaltningskompetens och strategiska blick.
I rollen ingår att:
• Ta fram och driva detaljplaner enligt PBL.
• Analysera och gestalta den byggda miljön i olika skalor.
• Delta i programarbete och strategiska planeringsfrågor.
• Samverka brett med både interna och externa aktörer.
• Bidra till utvecklingen av hållbara, attraktiva och välfungerande miljöer i hela kommunen från kust till inland.
Vi erbjuder en roll med stor möjlighet att påverka, i en organisation där dina idéer och din arkitektoniska kompetens tas tillvara.
Vi söker dig som har arkitektutbildning, planeringsarkitektutbildning eller annan relevant högskoleutbildning. Du har goda kunskaper i plan- och bygglagen och erfarenhet av arbete med fysisk planering, gärna från kommunal verksamhet.
Du trivs i en samverkande roll där dialog, kreativitet och struktur går hand i hand. Du kan arbeta självständigt i planprocessen men också bidra aktivt i team. Det är meriterande om du har erfarenhet av gestaltningsarbete, programskeden och arbete i ArchiCAD eller liknande program.
Du uttrycker dig väl på svenska i tal och skrift, och B-körkort är ett krav.
Vill du vara med och skapa framtidens Falkenberg? Välkommen med din ansökan!
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Falkenbergs kommun använder vi rekryteringsverktyget Visma Recruit. Därför ber vi dig att skicka in din ansökan via Visma Recruit genom att klicka på ansökningslänken i annonsen
Du som söker jobb och har skyddade personuppgifter ska kontakta rekryterande chef i annonsen som kommer guida dig vidare för en säker ansökningsprocess. Du ska inte ansöka digitalt via ansökningslänken.
Sista dag att ansöka är 2025-10-26
Falkenbergs kommun, Samhällsbyggnadsavdelningen
Plan- och strategichef
Magnus Runesson magnus.runesson@falkenberg.se +46706886144
