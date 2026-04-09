Planarkitekt till Ekerö kommun - vikariat
2026-04-09
Publicringsdatum2026-04-09
Ekerö kommun är i en spännande utvecklingsfas! Vi växer och har många intressanta projekt på gång. När Förbifarten står klar kommer Ekerö att knytas ännu närmare Stockholm - och möjligheterna att utveckla vår kommun blir ännu större. Här får du arbeta i en miljö som kombinerar det historiska och natursköna med modern stadsutveckling. Vår planeringsenhet arbetar med allt från stadsutvecklingsprojekt till småskaliga detaljplaner, villaförtätningar till levande landsbygdsutveckling. Nu söker vi en vikarierande planarkitekt under drygt ett års tid, då en av våra kollegor går på föräldraledighet.
Vi söker dig som vill kliva in i rollen som vikarierande planarkitekt med ansvar för egna projekt, detaljplaner och spännande samarbeten. Du leder planprocesser från idé till verklighet, i nära dialog med kollegor, exploatörer, medborgare och politiken. Hos oss blir du en del av ett kreativt team som brinner för hållbar samhällsutveckling. Tillsammans driver vi projekt som bidrar till utveckling med livskvalitet, hållbarhet och identitet i fokus.
I rollen ingår bland annat:
Upprättande av planförslag i alla skeden
Skissarbete och beställning av utredningar
Budgetansvar för detaljplaneprojekt
Handläggning av exploatörsdrivna planer
Dialog och presentationer gentemot olika aktörerKvalifikationer
Vi söker dig som har:
Minst kandidatexamen inom fysisk planering, landskapsarkitektur eller likvärdigt område
Genuint intresse för samhällsplanering och gestaltning
Kunskap om plan- och bygglagstiftningen och hur planering bidrar till ett hållbart samhälle
Förmåga att driva och leda planprocesser självständigt
Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
B-Körkort
Det är meriterande om du har:
Erfarenhet av detaljplanarbete inom kommunal eller konsultverksamhet
Erfarenhet av AutoCAD, Focus Detaljplan, Plandirekt eller Adobe-programmenDina personliga egenskaper
Du har förmåga att arbeta självständigt och strukturerat, men uppskattar också värdet av att vara en del av ett team där alla bidrar till ett gemensamt mål. Din drivkraft gör att du gärna tar initiativ och ser till att saker händer, samtidigt som du har ett lösningsorienterat förhållningssätt som gör att du hittar vägar framåt även när situationen är komplex. Du arbetar bra med andra genom att du lyssnar och är engagerad och bidrar till ett gott arbetsklimat. Vi lägger mycket stor vikt vid personliga egenskaper och att du kompletterar arbetsgruppen på positivt sätt.
Hos oss får du det bästa av två världar, närheten till stadens puls och lugnet från naturen. Du blir en del av en arbetsplats där engagemang, gemenskap och utveckling står i centrum. Vi tror på att ge våra medarbetare ansvar, inflytande och utrymme att växa. Välkommen att forma framtidens Ekerö tillsammans med oss!
I denna rekrytering samarbetar vi med Capus. För ytterligare information kring tjänsten kontakta Pia Strandh på 073-340 92 13 eller pia.strandh@capus.se
.
Tillträde: Omgående eller enligt överenskommelse.
Omfattning: Heltid
Anställningsform: Visstid, vikariat till och med augusti 2027. https://www.ekero.se/jobb-foretagande/jobba-i-ekero-kommun/ta-dig-till-ekero Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-29
