Planarkitekt Gnesta kommun
2025-11-27
I Gnesta kommun är vi 850 medarbetare som arbetar engagerat med att ge våra invånare och besökare bästa möjliga service. Hos oss är du med och bygger en attraktiv kommun där dialog, öppenhet och gott bemötande genomsyrar organisationen. Du är varmt välkommen att bli en av oss.
Gnesta kommun är en aktiv och förändringsbenägen kommun i Storstockholmsregionen med många intressanta planeringsprojekt framför sig.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har ansvar för plan- och bygg, miljö, exploatering, kommunikationer samt övergripande planering. Inom förvaltningen finns även det tekniska verksamhetsområdet som omfattar gata/park, VA och renhållning. Du blir en del i planeringsenheten som för närvarande består av fyra medarbetare inom plan och exploatering.
Vårt nära samarbete med näringsliv och föreningsliv gör Gnesta till en lättillgänglig och personlig tillväxtkommun med stor framtidstro. Gnesta har ett gynnsamt läge med en dryg halvtimme med regionaltåg från Stockholm. Det pågår flera stadsutvecklingsprojekt och kommunen står inför en fortsatt positiv befolkningsutveckling.Publiceringsdatum2025-11-27Arbetsuppgifter
Vi söker nu en erfaren planarkitekt med kompetens inom GIS som vill vara med i arbetet att få Gnesta att fortsätta växa. Vi har flera stora planeringsprojekt som kommer förverkligas de närmaste åren. Vackerby trädgårdsstad är en helt ny stadsdel med 600 bostäder. En utvecklingsplan för Gnesta centrum med nya bostäder och upprustning av gator och offentliga platser har antagits och kommer leda till flera spännande planuppdrag. Vi jobbar också med att förnya våra centralt belägna handels- och industriområden. Arbetet med en ny översiktsplan planeras påbörjas och vi jobbar med flera bostadsprojekt i övriga tätorter i kommunen.
Dina arbetsuppgifter är varierande och du kommer delta i förverkligandet av nya stads- och samhällsutvecklingsprojekt genom att huvudsakligen upprätta detaljplaner, ta fram planeringsunderlag och bidra i det strategiska arbetet med kommunens översiktsplan.
En del av rollen är också att utveckla användningen av GIS i planeringsarbetet. Du kommer bidra till att stärka kommunens geografiska analysförmåga och medverka till att GIS används mer systematiskt som underlag för planering och beslutsfattande. Arbetet sker i nära samverkan med kollegor inom samhällsbyggnadsförvaltningen och andra verksamheter.
Som planarkitekt i Gnesta kommer du även att ansvara för kontakter gentemot byggherrar, medborgare och konsulter. Du har goda möjligheter till kompetensutveckling genom att delta i kurser och konferenser.Kvalifikationer
Vi söker dig som har ett stort engagemang för samhällsbyggnad och en högskoleutbildning inom arkitektur, fysisk planering, samhällsplanering eller likvärdigt.
Vi ser att du som söker har:
• Flera års erfarenhet av planarbete från privat eller kommunal sektor.
• God kompetens inom GIS och erfarenhet av att använda GIS som verktyg i planerings- och analysarbete.
• Erfarenhet av relevanta programvaror för framtagande av detaljplaner och digitala arbetssätt.
Som person är du ansvarsfull och positiv, med förmåga att arbeta både självständigt och tillsammans med andra. Din sociala kompetens värdesätts då du kommer att ha ett brett nätverk såväl internt som externt.
Vi erbjuder dig goda möjligheter till ett omväxlande arbete som också innebär att du får vara med och påverka Gnesta kommuns framtid.
ÖVRIGT
Som medarbetare i Gnesta kommun ska du känna dig trygg och kunna ha en god balans mellan fritid, familjeliv och jobb. Du har flera fina anställningsförmåner, till exempel friskvårdsbidrag, utökad föräldraledighet och ett bra försäkringsskydd. Läs mer om kommunens anställningsförmåner på gnesta.se/anstallningsformaner.
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka, och välkomnar därför sökande med olika erfarenheter och bakgrund.
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka, och välkomnar därför sökande med olika erfarenheter och bakgrund.
