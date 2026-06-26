Planarkitekt
Simrishamns kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen / Arkitektjobb / Simrishamn Visa alla arkitektjobb i Simrishamn
2026-06-26
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Välkommen till Simrishamns kommun! Kommunen där omgivningarna skapar guldkant i vardagen. Här blir du en del av något stort. Med ditt bemötande och engagemang spelar du en huvudroll i att göra vardagen bättre för våra kommunmedborgare. Närheten och litenheten är vår styrka, den skapar en familjär stämning, ger våra uppdrag bredd och dig goda möjligheter att utvecklas. Vi strävar efter att arbeta med tillit i organisationens alla led och ett meningsfullt och hållbart arbetsliv. Här bli du en del av något stort, men aldrig en i mängden.
Du blir en del av planeringsenheten på samhällsbyggnadsförvaltningen som består av planarkitekter, översiktplanerare, mark- och exploatering samt GIS- och kartfunktioner. Vi är en liten och tajt grupp som stöttar varandra och har en gemytlig stämning i en vacker arbetsmiljö på Björkegrenska gården.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-26Arbetsuppgifter
I din roll som planarkitekt kommer du att bidra till att skapa goda gestaltade livsmiljöer genom att leda detaljplaneprojekt med ansvar för framdrift, tidplan, budget och kvalitet. I rollen ingår att samordna utredningar och underlag inom bland annat arkitektur, trafik, hållbarhet samt ta fram planhandlingar som bidrar till en robust och hållbar utveckling.
Du kommunicerar både internt inom förvaltningen och externt med exploatörer/beställare.
Som planarkitekt har du en viktig roll i kommunens fysiska planering och utöver detaljplanering kan du i din roll även komma att svara på remisser, ingå i arbetsgrupper för att delta i översiktsplanearbetet, strategisk planering m.m.Kvalifikationer
Vi ser att du har:
• utbildning inom fysisk planering och/eller stadsplanering eller annan relevant utbildning
• några års erfarenhet av detaljplanering i offentlig sektor och därmed också erfarenhet av arbete i politiskt styrd organisation
• programkunskaper inom Focus detaljplan, Adobeprogrammen och Officepaketet
• mycket goda kunskaper i Plan- och bygglagen
I din roll har du:
• vana att argumentera för ditt ställningstagande med väl underbyggda motiv samtidigt som du behåller ett lösningsorienterat arbetssätt.
• ett nyfiket och utforskande arbetssätt där du ser planprocessen som ett praktiskt verktyg för att lösa knäckfrågor och skapa samsyn.
• god förmåga att uttrycka dig väl både i tal och skrift.
• är relationsfokuserad och mån om att bidra till en god arbetsmiljö i arbetsgruppen
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Vi läser inkomna ansökningar och kallar till intervjuer löpande. Tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden löpt ut.
Här kan du läsa mer om att arbeta i Simrishamns kommun: https://www.simrishamn.se/om-kommunen/karriar-i-simrishamn
Vi har gjort våra kanalval och tackar vänligt nej till kontakt från annons- och rekryteringsföretag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C334009 - 2026". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Simrishamns Kommun
(org.nr 212000-0969)
Storgatan 22 (visa karta
)
272 80 SIMRISHAMN Arbetsplats
Simrishamns kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen Kontakt
Tf enhetschef planering
Katarina Wahlman Stridsman katarina.wahlman.stridsman@simrishamn.se 0414-819219 Jobbnummer
9979989