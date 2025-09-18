Planarkitekt
Stadsbyggnadsförvaltningen ansvarar för att driva och samordna den fysiska planeringen av Göteborg. Vi bidrar till att skapa en hållbar stad för nuvarande och kommande generationer. Inom vårt uppdrag ryms ansvar för strategisk planering, detaljplanering, lantmäteri, bygglovhantering och tillhandahållande av geografiska data. På förvaltningen arbetar cirka 450 personer.
Stadsbyggnadsförvaltningen är en del av de stadsutvecklingsförvaltningarna som finns i Göteborgs Stad. Gemensamt arbetar vi med att skapa förutsättningar för en fungerande infrastruktur, bostäder och lokaler med kvalitet, en inbjudande offentlig miljö och verkar för att staden blir hållbar ur alla perspektiv.Publiceringsdatum2025-09-18Arbetsuppgifter
Vi på stadsbyggnadsförvaltningens detaljplanavdelning är drygt 100 personer med ett fantastiskt och intressant uppdrag: att utveckla Sveriges näst största stad genom stadsplanering. Tillsammans med andra kompetenser i staden och många olika intressenter arbetar vi för att Göteborg ska bli en grön, nära och dynamisk storstad. Just nu är det mer spännande än någonsin att arbeta hos oss eftersom det händer mycket inom stadsbyggnadsområdet!
Vi söker nu en planarkitekt som vill vara med och driva stadsutvecklingen genom projekt och planer som har stort inflytande på framtidens Göteborg. Som planarkitekt driver du självständigt detaljplaner och planprogram med allt från projektledning till detaljerad utformning av planhandlingar. Hos oss får du stort inflytande och ansvar i utformning av planförslag samt ett ansvar att genom strukturerat arbete skapa framdrift och leda och fördela arbetet inom projektet. I din roll kommer du arbeta med många trevliga och kompetenta kollegor från olika förvaltningar som, precis som du, brinner för att forma goda stadsmiljöer. I planarkitektens roll ingår att etablera en projektkultur där alla medlemmar arbetar mot gemensamma mål och stärker varandras kompetenser. Kvalifikationer
Vi söker dig som har en utbildning på masternivå, exempelvis som arkitekt, fysisk planerare eller motsvarande inom samhällsplanering. Du har minst 3 års erfarenhet inom detaljplanering och är van vid att självständigt driva planprojekt. Tidigare erfarenhet av att ha arbetat inom en kommunal organisation ses som meriterande.
Vi ser att du har gedigen erfarenhet av fysisk planering och vill vara med och driva komplexa stadsutvecklingsprojekt. Tjänsten förutsätter att du har god kunskap i plan- och bygglagen och miljöbalken.
Du gillar att jobba tillsammans med kollegor och samverka med flera olika aktörer. Som person är du engagerad i ditt arbete och trivs med att självständigt driva dina projekt framåt. Du ligger steget före och har blick för vad som behöver göras. God samarbetsförmåga och en kreativ ådra, liksom pedagogisk, är också betydelsefullt för att trivas i rollen som planarkitekt hos oss.
ÖVRIGT
Då vi inför denna rekrytering redan tagit ställning till de rekryteringskanaler vi önskar använda undanbeder vi oss vänligen men bestämt att bli kontaktade för ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C275351". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Göteborgs Kommun
(org.nr 212000-1355) Arbetsplats
Göteborgs Stad , Stadsbyggnadsförvaltningen Kontakt
Enhetschef
Arvid Törnqvist arvid.tornqvist@stadsbyggnad.goteborg.se 031-368 16 50 Jobbnummer
