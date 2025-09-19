Plan- och exploateringschef
Burlöv är en spännande kommun i tillväxtregionen mellan Malmö och Lund. Vi har en nära organisationskultur som möjliggör och betonar samarbete, innovation och ett hållbart arbetsliv. Tillsammans utvecklar vi verksamheten och skapar värde för våra medborgare.
Vill du vara med och bygga det attraktiva, tillgängliga, hållbara och trygga Burlöv?
Burlövs kommun söker nu plan- och exploateringschef. Vill du vara med och:
* bygga det attraktiva, tillgängliga, hållbara och trygga Burlöv?
* vara med och forma samhällsbyggnadsprocessen?
* forma avdelningen tillsammans med medarbetarna?
* bidra i arbetet där vi står i ett expansionsskede som omfattar flera större och mindre områden för bostäder, verksamheter och samhällsservice?

Arbetsuppgifter
Blivande Plan- och exploateringsavdelningen, som idag heter Tillväxtavdelningen, är en del av den sedan ett år tillbaka nybildade samhällsbyggnadsförvaltningen. Avdelningen ansvarar för översiktlig fysisk planering, detaljplaner, mark- och exploateringsfrågor, miljöstrategiska frågor samt verksamhet inom GIS. Som plan- och exploateringschef ansvarar du för att samordna kommunens planprocesser, driva exploateringsprojekt och säkerställa en hållbar och strategisk markanvändning. Du arbetar nära politiker, fastighetsägare och andra samhällsaktörer för att skapa bästa möjliga förutsättningar för kommunens tillväxt och utveckling. Avdelningen kommer att bestå av cirka tolv medarbetare i form av stadsarkitekt; planarkitekter, mark- och exploateringsstrateger, miljöstrateg och GIS-samordnare. Idag ligger även projektenheten i avdelningen men planeras under hösten bilda en egen avdelning under förvaltningschefen.
Som chef för plan- och exploateringschef har du direkt ansvar för avdelningens arbetsmiljö, budget, verksamhet och personal.
Som ledare i Burlövs kommun är du en bärare av vår värdegrund och arbetar för vår attraktivitet som kommun och som arbetsgivare.
Du kommer att arbeta tillsammans med medarbetarna på avdelningen för att bygga en avdelning med tydlighet i processerna och en god arbetsmiljö som ligger till grund för leveransen i uppdraget.Kvalifikationer
För uppdraget söker vi dig som har gedigen erfarenhet av samhällsbyggnadsprocessen inom politiskt styrd organisation där du haft ett kvalificerat ledarskap. Du har därtill en akademisk examen. Särskilt meriterande är om du har erfarenhet av större exploateringsprojekt då dessa är en central del av avdelningens arbete.
Du har mod och trygghet i såväl dig själv som i ditt ledarskap och du ser förändringsledning och utveckling som en naturlig del i chefsrollen.
Du har en förmåga att se helheter, arbetar långsiktigt och håller dig á jour med vad som sker i omvärlden. I nära samarbete med dina chefskollegor i ledningsgruppen ska du bidra till samhällbyggnadsförvaltningens utveckling.
Du har ett prestigelöst förhållningssätt och lägger stort värde i en god kommunikation med hela organisationen. Du värdesätter ett bra samarbete och goda relationer med dina medarbetare, kollegor och samarbetspartners.
Du är van att arbeta processorienterat och har erfarenhet av löpande verksamhetsutveckling med digitala lösningar.
Du är en ledare med erfarenhet av både strategiskt och operativt perspektiv. Du leder en verksamhet med tydliga förväntningar och målstyrning, samtidigt med ödmjukhet och flexibilitet. Du värnar om respekt för politiken, myndighetsutövningen, medarbetarna och kommuninnevånarna.
Du har ett nära ledarskap som skapar bästa möjliga förutsättningar för dina medarbetare där du är:
• En god relationsskapare
• Motiverande och inspirerande
• Ärlig och äkta
• Modig
• Utvecklingsinriktad utifrån ett helhetsperspektiv
Stor vikt kommer att läggas vid balansen mellan färdighet, kunskap och personlighet.
ÖVRIGT
