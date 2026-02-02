Pizzakock till Fabriken Salthamn

Salthamn AB / Kockjobb / Gotland
2026-02-02


Vill du jobba i ett dynamiskt Team på en av Gotlands vackraste och mest unika platser vid havet?

Vi söker nu förstärkning och nya förmågor till vårt köksteam inför sommaren 2026
För femte året rad år öppnar vi åter upp vår välbesökta och omskriva sommarrestaurang i den gamla Fabriken , strax norr om Visby. Vår medelhavs inspirerade innergård är platsen för vår krog och vår eventverksamhet och våra menyer och koncept bygger mycket på vad vårt eget organiska trädgårdsland ger oss för säsongen.
En av våra specialiteter är våra vedugnsbakade pizzor som gjort stor succé på kvällarna .Innovativa specialpizzor och Pinzas serveras som komplement till vår meny
Vi är ingen pizzeria i vanlig bemärkelse men söker dig som har erfarenhet av att baka pizza och som vill vara med och utveckla vår produkt men som även kan arbeta med övriga delar köket under driften
Om tjänsten
Vi ser gärna ett par års erfarenhet från Pizzeria eller restaurangkök
I tillägg ser vi att du är en team spelare som tycker om att jobba intensivt i en vacker och inspirerande utomhusmiljö med öppet kök och nära gästkontakt
Prestigelös, positiv med god samarbets och kommunikationsförmåga är andra egenskaper som ger framgång i vårt företag.
Vi ser gärna sökanden med olika bakgrund då vi har en multikulturell företagsorganisation, dock är svenska eller flytande engelska ett krav

Tjänsten är en säsongs anställning med start i slutet av maj fram till slutet av augusti, med möjlighet till förlängning.
Tyvärr har vi inte möjlighet att erbjuda boende på Salthamn- därför behöver sökande ha egen bostad
Vi ser fram emot din ansökan

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-28
E-post: ari@salthamn.se

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "PizzaKOCK".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Salthamn AB (org.nr 556795-9035)
Lummelunda Överstekvarn 355 (visa karta)
621 71  VISBY

Arbetsplats
Jacqueline Raymond AB

Jobbnummer
9716122

