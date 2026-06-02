Pizzaiola

La Cucina i Lund AB / Kockjobb / Lund
2026-06-02


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Vi söker en driven och erfaren pizzabagare med stark arbetsmoral och passion för matlagning.
Du är självgående, serviceinriktad och trivs i ett kök där tempot Alltid är högt. Du ser vad som behöver göras, tar initiativ och bidrar till ett redan starkt team.
Vi söker dig som:
Har gedigen erfarenhet av Napolitanska pizzor
Är strukturerad, noggrann och håller ordning i köket
Har ett genuint servicetänk och gillar att överträffa gästernas förväntningar
Är flexibel, lösningsorienterad och en lagspelare
Kan arbeta självständigt och i team
Har goda kunskaper i svenska


Söker omgående!!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-14
E-post: davud.i@hotmail.com

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Pizzaiola".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
La Cucina i Lund AB (org.nr 559124-6219)
Hantverksgatan 8 (visa karta)
227 36  LUND

Jobbnummer
9943691

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