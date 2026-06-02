Pizzaiola
La Cucina i Lund AB / Kockjobb / Lund Visa alla kockjobb i Lund
2026-06-02
, Lomma
, Staffanstorp
, Burlöv
, Kävlinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos La Cucina i Lund AB i Lund
, Staffanstorp
eller i hela Sverige
Vi söker en driven och erfaren pizzabagare med stark arbetsmoral och passion för matlagning.
Du är självgående, serviceinriktad och trivs i ett kök där tempot Alltid är högt. Du ser vad som behöver göras, tar initiativ och bidrar till ett redan starkt team.
Vi söker dig som:
Har gedigen erfarenhet av Napolitanska pizzor
Är strukturerad, noggrann och håller ordning i köket
Har ett genuint servicetänk och gillar att överträffa gästernas förväntningar
Är flexibel, lösningsorienterad och en lagspelare
Kan arbeta självständigt och i team
Har goda kunskaper i svenska
Söker omgående!! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-14
E-post: davud.i@hotmail.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Pizzaiola". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare La Cucina i Lund AB
(org.nr 559124-6219)
Hantverksgatan 8 (visa karta
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227 36 LUND Jobbnummer
9943691