Pizzabud/Chaufför
Darwich, Mohamad / Fordonsförarjobb / Malmö Visa alla fordonsförarjobb i Malmö
2025-12-30
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Darwich, Mohamad i Malmö
Berg Pizzeria i Malmö söker Chaufför för utkörning - Heltid
Vi på Berg Pizzeria söker nu en pålitlig och serviceinriktad chaufför som vill bli en del av vårt team! Vi levererar god mat till våra kunder varje dag - och nu behöver vi förstärka med en person som kan köra ut beställningar snabbt, säkert och med ett leende.
Om tjänsten:
* Heltidsanställning
* Utkörning av mat till kunder i Malmö med omnejd
* Enklare arbetsuppgifter i pizzerian mellan körningar
* Arbetstider varierar - kvällar och helger ingår
Vi söker dig som:
* Har B-körkort (krav)
* Är punktlig, ansvarsfull och noggrann
* Trivs med att möta människor och ge bra service
* Klarar ett högt tempo och är stresstålig
* Har god lokalkännedom i Malmö (meriterande)
Vi erbjuder:
* Trygg heltidsanställning med bra arbetsmiljö
* Ett familjärt team och god stämning på jobbet
* Möjlighet att utvecklas inom restaurangbranschen
Arbetsplats: Berg Pizzeria, Malmö
Start: Omgående eller enligt överenskommelse
Ansökan: Kontakta oss på eller skicka din ansökan till
Har du frågor? Tveka inte att höra av dig - vi ser fram emot att höra från dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-29
E-post: darwih_03@hotmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Darwich, Mohamad
Vattenverksvägen 22 (visa karta
)
212 21 MALMÖ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Darwich Mohamad Kontakt
Mohamad Darwich darwih_03@hotmail.com 0700940004 Jobbnummer
9665675