Pizzabud/Chaufför

Darwich, Mohamad / Fordonsförarjobb / Malmö
2025-12-30


Visa alla fordonsförarjobb i Malmö, Burlöv, Lomma, Staffanstorp, Vellinge eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Darwich, Mohamad i Malmö

Berg Pizzeria i Malmö söker Chaufför för utkörning - Heltid

Vi på Berg Pizzeria söker nu en pålitlig och serviceinriktad chaufför som vill bli en del av vårt team! Vi levererar god mat till våra kunder varje dag - och nu behöver vi förstärka med en person som kan köra ut beställningar snabbt, säkert och med ett leende.

Om tjänsten:
* Heltidsanställning
* Utkörning av mat till kunder i Malmö med omnejd
* Enklare arbetsuppgifter i pizzerian mellan körningar
* Arbetstider varierar - kvällar och helger ingår

Vi söker dig som:
* Har B-körkort (krav)
* Är punktlig, ansvarsfull och noggrann
* Trivs med att möta människor och ge bra service
* Klarar ett högt tempo och är stresstålig
* Har god lokalkännedom i Malmö (meriterande)

Vi erbjuder:
* Trygg heltidsanställning med bra arbetsmiljö
* Ett familjärt team och god stämning på jobbet
* Möjlighet att utvecklas inom restaurangbranschen

Arbetsplats: Berg Pizzeria, Malmö
Start: Omgående eller enligt överenskommelse
Ansökan: Kontakta oss på eller skicka din ansökan till

Har du frågor? Tveka inte att höra av dig - vi ser fram emot att höra från dig!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-29
E-post: darwih_03@hotmail.com

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Darwich, Mohamad
Vattenverksvägen 22 (visa karta)
212 21  MALMÖ

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Darwich Mohamad

Kontakt
Mohamad Darwich
darwih_03@hotmail.com
0700940004

Jobbnummer
9665675

Prenumerera på jobb från Darwich, Mohamad

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Darwich, Mohamad: