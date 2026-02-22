Pizzabagare Sökes

VP Barkarby AB / Kockjobb / Stockholm
2026-02-22


Visa alla kockjobb i Stockholm, Solna, Lidingö, Sundbyberg, Danderyd eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos VP Barkarby AB i Stockholm, Järfälla eller i hela Sverige

ÄR DU STOLT NÄR DU TAR UT DEN PERFEKTA PIZZAN UR UGNEN?
Nu söker vi på VÅR PIZZA fler passionerade pizzabagare. Vi söker dig som känner en stolthet över konsten att kunna skapa vackra och goda pizzor.
Vi söker någon som känner sig säker i pizzaköket, som är glad och social. Som känner glädje i att jobba som ett team.
Stämmer detta in på dig så tveka inte att höra av dig till oss!

heltid och deltid
In english: Now we are looking for more passionste pizzabakers to VÅR PIZZA. We need bakers for all our restaurants.
If you feel like this would be a perfect fit for you, then let us Now and let's start making pizza wonders.
Full time and part time

Med Vänliga Hälsningar
VÅR PIZZA

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-24
E-post: var@varpizza.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
VP Barkarby AB (org.nr 559289-2607), https://www.varpizza.se/
112 27  STOCKHOLM

Arbetsplats
Vår Pizza

Jobbnummer
9756388

Prenumerera på jobb från VP Barkarby AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos VP Barkarby AB: