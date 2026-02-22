Pizzabagare Sökes
VP Barkarby AB / Kockjobb / Stockholm Visa alla kockjobb i Stockholm
2026-02-22
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos VP Barkarby AB i Stockholm
, Järfälla
eller i hela Sverige
ÄR DU STOLT NÄR DU TAR UT DEN PERFEKTA PIZZAN UR UGNEN?
Nu söker vi på VÅR PIZZA fler passionerade pizzabagare. Vi söker dig som känner en stolthet över konsten att kunna skapa vackra och goda pizzor.
Vi söker någon som känner sig säker i pizzaköket, som är glad och social. Som känner glädje i att jobba som ett team.
Stämmer detta in på dig så tveka inte att höra av dig till oss!
heltid och deltid
In english: Now we are looking for more passionste pizzabakers to VÅR PIZZA. We need bakers for all our restaurants.
If you feel like this would be a perfect fit for you, then let us Now and let's start making pizza wonders.
Full time and part time
Med Vänliga Hälsningar
VÅR PIZZA Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-24
E-post: var@varpizza.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare VP Barkarby AB
(org.nr 559289-2607), https://www.varpizza.se/
112 27 STOCKHOLM Arbetsplats
Vår Pizza Jobbnummer
9756388